25.09.2025
15:18 25.09.2025
Глава МАГАТЭ не планирует посещать ЗАЭС в ближайшее время
россия
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что не планирует посещать Запорожскую АЭС в рамках текущего визита в РФ, но намерен побывать там в будущем. "Не в этот раз, но у меня есть в планах вернуться (на станцию, где он уже бывал - ред.)", - сказал он, отвечая на вопрос агентства.
россия
россия, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
Россия, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Рафаэль Гросси на церемонии открытия международного форума "Мировая атомная неделя"
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Рафаэль Гросси на церемонии открытия международного форума "Мировая атомная неделя"
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что не планирует посещать Запорожскую АЭС в рамках текущего визита в РФ, но намерен побывать там в будущем.
"Не в этот раз, но у меня есть в планах вернуться (на станцию, где он уже бывал - ред.)", - сказал он, отвечая на вопрос агентства.
Россия Рафаэль Гросси МАГАТЭ Запорожская АЭС
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
