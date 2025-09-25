https://ria.ru/20250925/grossi-2044307041.html
Глава МАГАТЭ не планирует посещать ЗАЭС в ближайшее время
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что не планирует посещать Запорожскую АЭС в рамках текущего визита в РФ, но намерен побывать там в будущем. "Не в этот раз, но у меня есть в планах вернуться (на станцию, где он уже бывал - ред.)", - сказал он, отвечая на вопрос агентства.
россия
