Глава МАГАТЭ не планирует посещать ЗАЭС в ближайшее время

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что не планирует посещать Запорожскую АЭС в рамках текущего визита в РФ, но намерен побывать там в будущем. "Не в этот раз, но у меня есть в планах вернуться (на станцию, где он уже бывал - ред.)", - сказал он, отвечая на вопрос агентства.

