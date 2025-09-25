Гросси обсудит с Путиным, как не допустить ядерных инцидентов

Рейтинг@Mail.ru
14:39 25.09.2025 (обновлено: 15:55 25.09.2025)
в мире
рафаэль гросси
владимир путин
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обсудит в четверг на встрече с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию на Украине и пути предотвращения ядерных инцидентов. "Мы будем говорить обо всем. Я думаю, что роль, которую играет Россия в атомной энергетике, очень важна. Конечно, это и возможность обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, а также на Украине, чтобы продолжить поиск путей избежания ядерного инцидента, избежать этой серьезной проблемы", — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
в мире, рафаэль гросси, владимир путин
В мире, Рафаэль Гросси, Владимир Путин
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обсудит в четверг на встрече с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию на Украине и пути предотвращения ядерных инцидентов.
"Мы будем говорить обо всем. Я думаю, что роль, которую играет Россия в атомной энергетике, очень важна. Конечно, это и возможность обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, а также на Украине, чтобы продолжить поиск путей избежания ядерного инцидента, избежать этой серьезной проблемы", — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
В миреРафаэль ГроссиВладимир Путин
 
 
