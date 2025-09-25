https://ria.ru/20250925/grossi-2044293466.html

Гросси обсудит с Путиным, как не допустить ядерных инцидентов

Гросси обсудит с Путиным, как не допустить ядерных инцидентов - РИА Новости, 25.09.2025

Гросси обсудит с Путиным, как не допустить ядерных инцидентов

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обсудит в четверг на встрече с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию на Украине и пути... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T14:39:00+03:00

2025-09-25T14:39:00+03:00

2025-09-25T15:55:00+03:00

в мире

рафаэль гросси

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931529578_0:35:2862:1645_1920x0_80_0_0_9be1e9b42a516272c6c8b9b094064666.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обсудит в четверг на встрече с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию на Украине и пути предотвращения ядерных инцидентов. "Мы будем говорить обо всем. Я думаю, что роль, которую играет Россия в атомной энергетике, очень важна. Конечно, это и возможность обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, а также на Украине, чтобы продолжить поиск путей избежания ядерного инцидента, избежать этой серьезной проблемы", — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.

https://ria.ru/20250925/zaes-2044279745.html

2025

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

в мире, рафаэль гросси, владимир путин