Гросси обсудит с Путиным, как не допустить ядерных инцидентов
Гросси обсудит с Путиным, как не допустить ядерных инцидентов
2025-09-25T14:39:00+03:00
2025-09-25T14:39:00+03:00
2025-09-25T15:55:00+03:00
в мире
рафаэль гросси
владимир путин
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обсудит в четверг на встрече с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию на Украине и пути предотвращения ядерных инцидентов. "Мы будем говорить обо всем. Я думаю, что роль, которую играет Россия в атомной энергетике, очень важна. Конечно, это и возможность обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, а также на Украине, чтобы продолжить поиск путей избежания ядерного инцидента, избежать этой серьезной проблемы", — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
