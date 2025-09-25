https://ria.ru/20250925/grigorenko--2044201741.html
Григоренко считает цифровые платформы другим миром
Григоренко считает цифровые платформы другим миром - РИА Новости, 25.09.2025
Григоренко считает цифровые платформы другим миром
Нужно воспринимать цифровые платформы не только как технологические проекты, а как направления, которые меняют жизнь людей - это другой мир, другая скорость и... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T09:27:00+03:00
2025-09-25T09:27:00+03:00
2025-09-25T09:27:00+03:00
дмитрий григоренко
россия
ханчжоу
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023930530_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_38883685a0c46e5ffcd30a58abdce355.jpg
ХАНЧЖОУ (Китай), 25 сен - РИА Новости. Нужно воспринимать цифровые платформы не только как технологические проекты, а как направления, которые меняют жизнь людей - это другой мир, другая скорость и другая реакция, такое мнение высказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на полях IV Всемирной выставки цифровой торговли. "Нужно смотреть на цифровые платформы, на электронную коммерцию не столько как на технологические направления, технологические проекты, а как на направления, которые в целом меняют не только торговлю, но и, вообще жизнь людей, потому что это другой мир, другая скорость, другая реакция", - сказал он. Он также выразил желание обменяться мнениями с китайской стороной в сфере электронной коммерции: "Наверное, будет правильно, если то лучшее или то хорошее, что есть друг у друга, мы посмотрим, проговорим, обменяемся и попробуем реализовать". Всемирная выставка цифровой торговли в Ханчжоу – это крупная международная площадка, посвященная развитию глобальной цифровой торговли, обмену опытом и демонстрации инновационных технологий.
https://ria.ru/20250913/gosuslugi-2041627732.html
https://ria.ru/20250821/biometriya-2036720826.html
россия
ханчжоу
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023930530_163:0:2892:2047_1920x0_80_0_0_8b769483b803d889ecfb19d7025c0b1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий григоренко, россия, ханчжоу, общество
Дмитрий Григоренко, Россия, Ханчжоу, Общество
Григоренко считает цифровые платформы другим миром
Вице-премьер РФ Григоренко назвал цифровые платформы другим миром
ХАНЧЖОУ (Китай), 25 сен - РИА Новости. Нужно воспринимать цифровые платформы не только как технологические проекты, а как направления, которые меняют жизнь людей - это другой мир, другая скорость и другая реакция, такое мнение высказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на полях IV Всемирной выставки цифровой торговли.
"Нужно смотреть на цифровые платформы, на электронную коммерцию не столько как на технологические направления, технологические проекты, а как на направления, которые в целом меняют не только торговлю, но и, вообще жизнь людей, потому что это другой мир, другая скорость, другая реакция", - сказал он.
Он также выразил желание обменяться мнениями с китайской стороной в сфере электронной коммерции: "Наверное, будет правильно, если то лучшее или то хорошее, что есть друг у друга, мы посмотрим, проговорим, обменяемся и попробуем реализовать".
Всемирная выставка цифровой торговли в Ханчжоу
– это крупная международная площадка, посвященная развитию глобальной цифровой торговли, обмену опытом и демонстрации инновационных технологий.