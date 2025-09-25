Рейтинг@Mail.ru
Григоренко считает цифровые платформы другим миром - РИА Новости, 25.09.2025
09:27 25.09.2025
Григоренко считает цифровые платформы другим миром
ХАНЧЖОУ (Китай), 25 сен - РИА Новости. Нужно воспринимать цифровые платформы не только как технологические проекты, а как направления, которые меняют жизнь людей - это другой мир, другая скорость и другая реакция, такое мнение высказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на полях IV Всемирной выставки цифровой торговли. "Нужно смотреть на цифровые платформы, на электронную коммерцию не столько как на технологические направления, технологические проекты, а как на направления, которые в целом меняют не только торговлю, но и, вообще жизнь людей, потому что это другой мир, другая скорость, другая реакция", - сказал он. Он также выразил желание обменяться мнениями с китайской стороной в сфере электронной коммерции: "Наверное, будет правильно, если то лучшее или то хорошее, что есть друг у друга, мы посмотрим, проговорим, обменяемся и попробуем реализовать". Всемирная выставка цифровой торговли в Ханчжоу – это крупная международная площадка, посвященная развитию глобальной цифровой торговли, обмену опытом и демонстрации инновационных технологий.
Григоренко считает цифровые платформы другим миром

ХАНЧЖОУ (Китай), 25 сен - РИА Новости. Нужно воспринимать цифровые платформы не только как технологические проекты, а как направления, которые меняют жизнь людей - это другой мир, другая скорость и другая реакция, такое мнение высказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на полях IV Всемирной выставки цифровой торговли.
"Нужно смотреть на цифровые платформы, на электронную коммерцию не столько как на технологические направления, технологические проекты, а как на направления, которые в целом меняют не только торговлю, но и, вообще жизнь людей, потому что это другой мир, другая скорость, другая реакция", - сказал он.
Он также выразил желание обменяться мнениями с китайской стороной в сфере электронной коммерции: "Наверное, будет правильно, если то лучшее или то хорошее, что есть друг у друга, мы посмотрим, проговорим, обменяемся и попробуем реализовать".
Всемирная выставка цифровой торговли в Ханчжоу – это крупная международная площадка, посвященная развитию глобальной цифровой торговли, обмену опытом и демонстрации инновационных технологий.
Заголовок открываемого материала