Подачу заявок на грантовую поддержку инноваций перевели в онлайн в МО

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Работники научной и инновационной сферы Подмосковья получили возможность подавать заявки на государственные гранты в электронном виде. Теперь подача заявки доступна онлайн через специальный портал, что упрощает процесс и ускоряет рассмотрение ходатайств, сообщает сайт 360.ru.Благодаря цифровизации процесса срок рассмотрения заявок сократился с 60 до 45 рабочих дней, а нагрузка на сотрудников и заявителей снизилась на 15%. Работники науки и инновационных предприятий теперь могут претендовать на губернаторские премии, предоставляемые за успехи в развитии науки и инноваций.Заявку можно отправить, пройдя регистрацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и заполнив специальную анкету на портале государственных услуг.

московская область (подмосковье)

