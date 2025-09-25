https://ria.ru/20250925/grant-2044303992.html
Подачу заявок на грантовую поддержку инноваций перевели в онлайн в МО
Подачу заявок на грантовую поддержку инноваций перевели в онлайн в МО - РИА Новости, 25.09.2025
Подачу заявок на грантовую поддержку инноваций перевели в онлайн в МО
Работники научной и инновационной сферы Подмосковья получили возможность подавать заявки на государственные гранты в электронном виде. Теперь подача заявки... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T15:03:00+03:00
2025-09-25T15:03:00+03:00
2025-09-25T15:03:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000304312_0:168:3041:1879_1920x0_80_0_0_331cbf6ce863e796c8e461feeeffda0b.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Работники научной и инновационной сферы Подмосковья получили возможность подавать заявки на государственные гранты в электронном виде. Теперь подача заявки доступна онлайн через специальный портал, что упрощает процесс и ускоряет рассмотрение ходатайств, сообщает сайт 360.ru.Благодаря цифровизации процесса срок рассмотрения заявок сократился с 60 до 45 рабочих дней, а нагрузка на сотрудников и заявителей снизилась на 15%. Работники науки и инновационных предприятий теперь могут претендовать на губернаторские премии, предоставляемые за успехи в развитии науки и инноваций.Заявку можно отправить, пройдя регистрацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и заполнив специальную анкету на портале государственных услуг.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000304312_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_466ec3ddbefcb6aa18f784df59e643ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)