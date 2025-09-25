https://ria.ru/20250925/gospodderzhka-2044262256.html

Около 50 объектов предоставили предпринимателям Подмосковья по господдержке

Около 50 объектов предоставили предпринимателям Подмосковья по господдержке - РИА Новости, 25.09.2025

Около 50 объектов предоставили предпринимателям Подмосковья по господдержке

Предпринимателям Московской области предоставили около 50 объектов в рамках региональной программы поддержки "Недвижимость за 1 рубль", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T12:29:00+03:00

2025-09-25T12:29:00+03:00

2025-09-25T12:29:00+03:00

новости подмосковья

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944641935_0:116:3107:1864_1920x0_80_0_0_bc530c863afb6dc371e011c70399c835.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Предпринимателям Московской области предоставили около 50 объектов в рамках региональной программы поддержки "Недвижимость за 1 рубль", сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. Воспользоваться программой могут субъекты малого и среднего предпринимательства. Заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева указала, что в этом году участниками региональной программы стали 38 предпринимателей. Суммарный объем инвестиций в запуск их проектов составит 480 миллионов рублей. А их реализация позволит создать 185 рабочих мест. "Узнать о доступных объектах бизнес может на инвестиционной карте Московской области — на сегодняшний день там отображена информация почти о 150 объектах для среднего и малого бизнеса", — приводит пресс-служба слова Зиновьевой. В соответствии с условиями программы, бизнес берет на себя обязательства в течение 1,5 лет провести капремонт или реконструкцию за три года. "С начала этого года бизнес получил в аренду уже 48 объектов, с начала действия программы — 350. Каждый из них требует либо ремонта, либо реконструкции. От этого зависит и стоимость аренды. Если износ помещения или здания превышает 80%, устанавливается годовая арендная плата в 1 рубль, если износ составляет менее 80%, то цена аренды будет рассчитываться исходя из размеров налога на недвижимость — 2,2% от кадастровой стоимости", — приводятся слова министра имущественных отношений региона Тихона Фирсова на сайте министерства имущественных отношений Подмосковья. На сегодняшний день в Балашихе уже отремонтированы пять помещений, предоставленных на льготных условиях. Так, в микрорайоне Железнодорожный открыли парикмахерскую, в микрорайоне Кучино разместили склад, а на улице Свердлова предприниматель в рамках проекта открыл пункт по работе с электронными площадками и маркетплейсами.

https://ria.ru/20250925/onkoskrining-2044249243.html

https://ria.ru/20250924/avtopark-2044133880.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса