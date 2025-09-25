https://ria.ru/20250925/gosduma-2044168439.html

В Госдуме предложили освобождать тяжелобольных от наказания до приговора

В Госдуме предложили освобождать тяжелобольных от наказания до приговора

В Госдуме предложили освобождать тяжелобольных от наказания до приговора

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается унифицировать практику...

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается унифицировать практику освобождения от наказания лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона предусматривается наделение судей правом освобождать от отбывания наказания лицо, имеющие иное тяжкое заболевание (не связанное с психическим расстройством), в момент принятия итогового решения судом первой инстанции", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Инициатива устраняет правовую коллизию, существующую в настоящее время. Согласно действующему законодательству, установлены случаи освобождения от отбывания наказания лица, имеющего тяжелое заболевание. Если тяжелая болезнь связана с психическим расстройством, лишающим лицо возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий или руководить ими, то согласно Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам РФ, оно подлежит освобождению от уголовной ответственности или от наказания в момент принятия итогового решения судом первой инстанции. Но для лиц с иными тяжелыми заболеваниями (не связанными с психическим расстройством) процедура освобождения возможна лишь после вступления приговора в законную силу, что затягивает процесс. Законопроектом предлагается наделить судей правом применять ту же процедуру - освобождение от отбывания наказания в момент вынесения итогового решения судом первой инстанции - ко всем тяжелобольным лицам. Как отмечается в пояснительной записке, предлагаемое изменение позволит обеспечить единство правоприменения, установив единые правила назначения наказания лицу, имеющему тяжелое заболевание.

