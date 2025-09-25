"Шайка лжецов": немцы жестко осадили главу МИД из-за слов о России
© AP Photo / Carlos JassoЙохан Вадефуль
© AP Photo / Carlos Jasso
Йохан Вадефуль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X резко отреагировали на призыв министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля к мировому сообществу противостоять якобы нарушениям Россией воздушного пространства НАТО.
"Немецкая элита — это кучка лицемеров. Отвратительно!", — написал один комментатор.
"Пожалуйста, покиньте Германию. Государственная измена карается по закону. Вам вынесен приговор", — отметил другой.
"Лжецы! Вы — презренная шайка паталогических лжецов", — подчеркнул еще один пользователь.
"Прекратите военную пропаганду. Нельзя верить ни одному слову государства и его политиков", —заключили читатели.
По данным агентства Reuters, Вашингтон в августе сообщил европейским дипломатам о планах сократить помощь в области безопасности Латвии, Литве и Эстонии. И уже в сентябре западные страны начали массово обвинять Россию в нарушении их воздушного пространства беспилотниками и самолетами, не приводя при этом каких-либо доказательств.
Так, на прошлой неделе премьер-министр Кристен Михал сообщил, что Эстония решила запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса из-за того, что российские самолеты якобы незаконно пересекли границу.
Минобороны России сообщило, что три истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.
До этого, 10 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с утверждением, что силы ПВО сбили "представлявшие опасность" дроны, и голословно назвал их "российскими".
Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ночью 10 сентября целями для поражения были исключительно предприятиям ВПК на Украине. Ведомство заявило о готовности провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. Однако польские власти не проявили никакого интереса к таким контактам.
В Польше выступили с призывом из-за России
Вчера, 13:50