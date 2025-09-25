Рейтинг@Mail.ru
"Шайка лжецов": немцы жестко осадили главу МИД из-за слов о России - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/germaniya-2044376789.html
"Шайка лжецов": немцы жестко осадили главу МИД из-за слов о России
"Шайка лжецов": немцы жестко осадили главу МИД из-за слов о России - РИА Новости, 25.09.2025
"Шайка лжецов": немцы жестко осадили главу МИД из-за слов о России
Пользователи соцсети X резко отреагировали на призыв министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля к мировому сообществу противостоять якобы нарушениям... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T18:02:00+03:00
2025-09-25T18:02:00+03:00
в мире
россия
германия
эстония
дональд туск
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017125071_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_8d4bad1085cfd25c0043a04727864675.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X резко отреагировали на призыв министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля к мировому сообществу противостоять якобы нарушениям Россией воздушного пространства НАТО."Немецкая элита — это кучка лицемеров. Отвратительно!", — написал один комментатор."Пожалуйста, покиньте Германию. Государственная измена карается по закону. Вам вынесен приговор", — отметил другой."Лжецы! Вы — презренная шайка паталогических лжецов", — подчеркнул еще один пользователь."Прекратите военную пропаганду. Нельзя верить ни одному слову государства и его политиков", —заключили читатели.По данным агентства Reuters, Вашингтон в августе сообщил европейским дипломатам о планах сократить помощь в области безопасности Латвии, Литве и Эстонии. И уже в сентябре западные страны начали массово обвинять Россию в нарушении их воздушного пространства беспилотниками и самолетами, не приводя при этом каких-либо доказательств.Так, на прошлой неделе премьер-министр Кристен Михал сообщил, что Эстония решила запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса из-за того, что российские самолеты якобы незаконно пересекли границу.Минобороны России сообщило, что три истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.До этого, 10 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с утверждением, что силы ПВО сбили "представлявшие опасность" дроны, и голословно назвал их "российскими".Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ночью 10 сентября целями для поражения были исключительно предприятиям ВПК на Украине. Ведомство заявило о готовности провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. Однако польские власти не проявили никакого интереса к таким контактам.
https://ria.ru/20250923/germaniya-2043849455.html
https://ria.ru/20250924/nato-2043966685.html
https://ria.ru/20250925/polsha-2044280169.html
россия
германия
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017125071_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_38718b00d97beb67069d4115d4377a2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, эстония, дональд туск, нато, евросоюз
В мире, Россия, Германия, Эстония, Дональд Туск, НАТО, Евросоюз

"Шайка лжецов": немцы жестко осадили главу МИД из-за слов о России

© AP Photo / Carlos JassoЙохан Вадефуль
Йохан Вадефуль - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Carlos Jasso
Йохан Вадефуль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X резко отреагировали на призыв министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля к мировому сообществу противостоять якобы нарушениям Россией воздушного пространства НАТО.
"Немецкая элита — это кучка лицемеров. Отвратительно!", — написал один комментатор.
Акция протеста у Бранденбургских ворот в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
"Призывают идти на жертвы". СМИ рассказали о крахе Германии из-за Украины
23 сентября, 20:41
"Пожалуйста, покиньте Германию. Государственная измена карается по закону. Вам вынесен приговор", — отметил другой.
"Лжецы! Вы — презренная шайка паталогических лжецов", — подчеркнул еще один пользователь.
"Прекратите военную пропаганду. Нельзя верить ни одному слову государства и его политиков", —заключили читатели.
По данным агентства Reuters, Вашингтон в августе сообщил европейским дипломатам о планах сократить помощь в области безопасности Латвии, Литве и Эстонии. И уже в сентябре западные страны начали массово обвинять Россию в нарушении их воздушного пространства беспилотниками и самолетами, не приводя при этом каких-либо доказательств.
Так, на прошлой неделе премьер-министр Кристен Михал сообщил, что Эстония решила запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса из-за того, что российские самолеты якобы незаконно пересекли границу.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
СМИ: приказ о поднятии в воздух самолетов НАТО в Эстонии пришел из Германии
24 сентября, 12:05
Минобороны России сообщило, что три истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.
До этого, 10 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с утверждением, что силы ПВО сбили "представлявшие опасность" дроны, и голословно назвал их "российскими".
Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ночью 10 сентября целями для поражения были исключительно предприятиям ВПК на Украине. Ведомство заявило о готовности провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. Однако польские власти не проявили никакого интереса к таким контактам.
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В Польше выступили с призывом из-за России
Вчера, 13:50
 
В миреРоссияГерманияЭстонияДональд ТускНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала