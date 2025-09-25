Рейтинг@Mail.ru
Популярность правой партии АдГ растет, показал опрос - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/germaniya-2044275726.html
Популярность правой партии АдГ растет, показал опрос
Популярность правой партии АдГ растет, показал опрос - РИА Новости, 25.09.2025
Популярность правой партии АдГ растет, показал опрос
Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) стала самой популярной партией в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания за год до местных... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T13:25:00+03:00
2025-09-25T13:25:00+03:00
в мире
мекленбург-передняя померания
саксония-анхальт
бавария
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) стала самой популярной партией в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания за год до местных выборов, следует из опроса института Infratest Dimap по запросу телерадиокомпании NDR. Ранее АдГ стала самой популярной партией в земле Саксонии-Анхальт, оставив далеко позади Христианско-демократический союз (ХДС), который десятилетиями был в ней доминирующей политической силой, о чем свидетельствовал опрос Infratest Dimap для газеты Mitteldeutsche Zeitung в начале сентября. Согласно результатам нового опроса, АдГ снова лидирует с большим отрывом - за нее готовы проголосовать 38% опрошенных в федеральной земле, в то время как социал-демократов (СДПГ), находящихся на втором месте в этом рейтинге, готовы поддержать только 19%. На третьем месте - ХДС с 13% голосов. Из опроса также следует, что в общей сложности 57% жителей федеральной земли недовольны своим нынешним правительством, состоящим из социал-демократов и "Левых", которых сейчас поддерживают только 12%. Об удовлетворенности работой правительства заявили 40% респондентов. Выборы в Мекленбурге-Передней Померании состоятся 20 сентября 2026 года. Опрос проводился 18-23 сентября среди 1151 жителя федеральной земли, обладающего избирательным правом. Погрешность составляет от 2 до 3 процентных пунктов. Ранее рейтинг оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" достиг рекордного значения в 19% в Баварии, крупнейшей по площади земле ФРГ и традиционном оплоте входящего в правящую коалицию на федеральном уровне Христианско-социального союза (ХСС), о чем свидетельствуют результаты опроса института Forsa для газеты Süddeutsche Zeitung.
https://ria.ru/20250925/kharris-2044195582.html
https://ria.ru/20250925/berlin-2044251620.html
мекленбург-передняя померания
саксония-анхальт
бавария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_96dd1d960950b86106a22d9cb4f2d53d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мекленбург-передняя померания, саксония-анхальт, бавария, хдс/хсс
В мире, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония-Анхальт, Бавария, ХДС/ХСС
Популярность правой партии АдГ растет, показал опрос

Infratest Dimap: АдГ стала самой популярной партией в еще одной земле ФРГ

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) стала самой популярной партией в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания за год до местных выборов, следует из опроса института Infratest Dimap по запросу телерадиокомпании NDR.
Ранее АдГ стала самой популярной партией в земле Саксонии-Анхальт, оставив далеко позади Христианско-демократический союз (ХДС), который десятилетиями был в ней доминирующей политической силой, о чем свидетельствовал опрос Infratest Dimap для газеты Mitteldeutsche Zeitung в начале сентября.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Харрис раскрыла, как в Германии обзывали Меркель
Вчера, 08:53
Согласно результатам нового опроса, АдГ снова лидирует с большим отрывом - за нее готовы проголосовать 38% опрошенных в федеральной земле, в то время как социал-демократов (СДПГ), находящихся на втором месте в этом рейтинге, готовы поддержать только 19%. На третьем месте - ХДС с 13% голосов.
Из опроса также следует, что в общей сложности 57% жителей федеральной земли недовольны своим нынешним правительством, состоящим из социал-демократов и "Левых", которых сейчас поддерживают только 12%. Об удовлетворенности работой правительства заявили 40% респондентов.
Выборы в Мекленбурге-Передней Померании состоятся 20 сентября 2026 года.
Опрос проводился 18-23 сентября среди 1151 жителя федеральной земли, обладающего избирательным правом. Погрешность составляет от 2 до 3 процентных пунктов.
Ранее рейтинг оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" достиг рекордного значения в 19% в Баварии, крупнейшей по площади земле ФРГ и традиционном оплоте входящего в правящую коалицию на федеральном уровне Христианско-социального союза (ХСС), о чем свидетельствуют результаты опроса института Forsa для газеты Süddeutsche Zeitung.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Берлин рассмотрит планы ЕК по российским активам, заявил советник Мерца
Вчера, 12:06
 
В миреМекленбург-Передняя ПомеранияСаксония-АнхальтБаварияХДС/ХСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала