Популярность правой партии АдГ растет, показал опрос

Популярность правой партии АдГ растет, показал опрос - РИА Новости, 25.09.2025

Популярность правой партии АдГ растет, показал опрос

Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) стала самой популярной партией в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания за год до местных...

2025-09-25T13:25:00+03:00

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) стала самой популярной партией в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания за год до местных выборов, следует из опроса института Infratest Dimap по запросу телерадиокомпании NDR. Ранее АдГ стала самой популярной партией в земле Саксонии-Анхальт, оставив далеко позади Христианско-демократический союз (ХДС), который десятилетиями был в ней доминирующей политической силой, о чем свидетельствовал опрос Infratest Dimap для газеты Mitteldeutsche Zeitung в начале сентября. Согласно результатам нового опроса, АдГ снова лидирует с большим отрывом - за нее готовы проголосовать 38% опрошенных в федеральной земле, в то время как социал-демократов (СДПГ), находящихся на втором месте в этом рейтинге, готовы поддержать только 19%. На третьем месте - ХДС с 13% голосов. Из опроса также следует, что в общей сложности 57% жителей федеральной земли недовольны своим нынешним правительством, состоящим из социал-демократов и "Левых", которых сейчас поддерживают только 12%. Об удовлетворенности работой правительства заявили 40% респондентов. Выборы в Мекленбурге-Передней Померании состоятся 20 сентября 2026 года. Опрос проводился 18-23 сентября среди 1151 жителя федеральной земли, обладающего избирательным правом. Погрешность составляет от 2 до 3 процентных пунктов. Ранее рейтинг оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" достиг рекордного значения в 19% в Баварии, крупнейшей по площади земле ФРГ и традиционном оплоте входящего в правящую коалицию на федеральном уровне Христианско-социального союза (ХСС), о чем свидетельствуют результаты опроса института Forsa для газеты Süddeutsche Zeitung.

