03:15 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/germaniya-2044176107.html
Писториус заявил, что российский самолет пролетел над немецким фрегатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951758823_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_8dd893534f31c41f9624123a080e7e70.jpg
БЕРЛИН, 25 сен - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в своей речи в парламенте, не приведя доказательств, утверждает, что российский военный самолёт пролетел над фрегатом Военно-морских сил Германии в Балтийском море. "Вторжение российских дронов и боевых самолётов вглубь воздушного пространства Польши и Эстонии, а также пролёт над немецким фрегатом в Балтийском море в течение всего нескольких дней ясно показывают, что Россия с возрастающей частотой и интенсивностью буквально исследует границы, в том числе и по отношению к государствам НАТО", — сказал он. Его речь, произнесенная в ходе дебатов в бундестаге, опубликована на сайте немецкого парламента. По словам Писториуса, который в ходе речи так и не привёл никакой дальнейшей конкретики, Россия таким образом якобы стремится раскрыть и использовать слабые места НАТО. Министр подчеркнул, что альянс не попадёт в эту "ловушку эскалации" и намерен реагировать "сдержанно". Днём ранее политик уже использовал слово "сдержанность" в контексте требований других политиков сбивать российские самолёты, которые он отвергает. Агентство DPA утверждает, что за прошлые выходные и незадолго до них был зафиксировано два инцидента с перелётом российских самолетов над немецким фрегатом "Гамбург" (FGS Hamburg), который в настоящее время участвует в учениях НАТО Neptun Strike ("Удар Нептуна"). Журнал Spiegel, в свою очередь, пишет со ссылкой на собственные источники, что инциденты произошли в прошлую пятницу и субботу, 19 и 20 сентября. При этом российские самолёты якобы всякий раз пролетали на высоте менее 100 метров над кораблем. Также утверждается, что российские пилоты не реагировали на радиосообщения. Эстония ранее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались.
БЕРЛИН, 25 сен - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в своей речи в парламенте, не приведя доказательств, утверждает, что российский военный самолёт пролетел над фрегатом Военно-морских сил Германии в Балтийском море.
"Вторжение российских дронов и боевых самолётов вглубь воздушного пространства Польши и Эстонии, а также пролёт над немецким фрегатом в Балтийском море в течение всего нескольких дней ясно показывают, что Россия с возрастающей частотой и интенсивностью буквально исследует границы, в том числе и по отношению к государствам НАТО", — сказал он. Его речь, произнесенная в ходе дебатов в бундестаге, опубликована на сайте немецкого парламента.
По словам Писториуса, который в ходе речи так и не привёл никакой дальнейшей конкретики, Россия таким образом якобы стремится раскрыть и использовать слабые места НАТО. Министр подчеркнул, что альянс не попадёт в эту "ловушку эскалации" и намерен реагировать "сдержанно". Днём ранее политик уже использовал слово "сдержанность" в контексте требований других политиков сбивать российские самолёты, которые он отвергает.
Агентство DPA утверждает, что за прошлые выходные и незадолго до них был зафиксировано два инцидента с перелётом российских самолетов над немецким фрегатом "Гамбург" (FGS Hamburg), который в настоящее время участвует в учениях НАТО Neptun Strike ("Удар Нептуна").
Журнал Spiegel, в свою очередь, пишет со ссылкой на собственные источники, что инциденты произошли в прошлую пятницу и субботу, 19 и 20 сентября. При этом российские самолёты якобы всякий раз пролетали на высоте менее 100 метров над кораблем. Также утверждается, что российские пилоты не реагировали на радиосообщения.
Эстония ранее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались.
