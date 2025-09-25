https://ria.ru/20250925/gaza-2044424672.html

В БАПОР ООН считают, что более 400 человек погибли от голода в Газе

ООН, 25 сен - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил в интервью РИА Новости, что по меньшей мере 400 человек умерли от голода в Газе, ситуация неуклонно ухудшается. "Ситуация неуклонно ухудшалась с марта. Все наши предупреждения остались без ответа... сегодня... есть более 400 человек, которые, как было объявлено, умерли от голода, а это означает, что голод - это, как бы сказать, еще одна эпидемия, от которой страдает население Газы", - сказал он. Лаззарини выразил уверенность, что голод в Газе спровоцирован исключительно политической волей Израиля. "Например, у такого агентства, как наше, достаточно продовольствия и гуманитарной помощи, чтобы покрыть потребности населения в течение следующих трех месяцев. Но с марта нам не разрешили ввести какую-либо помощь", - пояснил глава БАПОР. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 22 августа впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском регионе. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, что считается пятой фазой по классификации IPC. По данным администрации Газы, допущенная Израилем в Газу гумпомощь после частичного возобновления ее поставок с 27 июля покрывает не более 15% потребностей населения. При этом Израиль препятствует ввозу в сектор Газа сотен наименований пищевой продукции, включая важнейшие продукты питания, такие как красное мясо, рыба, яйца, фрукты и овощи, отдельные виды молочной продукции и пищевые добавки. Основная часть грузовиков с гумпомощью подвергается разграблению при попустительстве израильских военных, утверждают местные власти.

