Фицо заявил, что не чувствует давления США по поставкам российских ресурсов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не чувствует никакого давления со стороны США в вопросе отказа от российских энергоресурсов. РИА Новости, 25.09.2025

БРАТИСЛАВА, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не чувствует никакого давления со стороны США в вопросе отказа от российских энергоресурсов. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести жесткие санкции против Москвы в случае, если страны НАТО присоединятся к инициативе Вашингтона и откажутся от импорта российской нефти. Издание Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС 16 сентября сообщило, что требования Трампа по отказу от российской нефти создают дополнительные рычаги давления на Венгрию и Словакию, чтобы они "сократили свою зависимость от Москвы". “Не чувствую никакого давления, никто меня пока ни о чем не просил”, - сказал Фицо на пресс-конференции, которую в четверг транслировал словацкий телеканал ТА3, отвечая на вопрос о том, чувствует ли он давление в контексте заявлений американского президента.Ранее в четверг Фицо заявил, что поставки газа из России являются безопасными, а альтернативные варианты для республики будут дороже. Он напомнил, что после остановки Украиной транзита российского газа по своей территории Словакия оказалась “в конце трубы”, у республики также нет прямого доступа к терминалам СПГ.

