Фицо заявил, что не чувствует давления США по поставкам российских ресурсов - РИА Новости, 25.09.2025
13:23 25.09.2025
Фицо заявил, что не чувствует давления США по поставкам российских ресурсов
в мире
словакия
сша
москва
роберт фицо
дональд трамп
нато
евросоюз
БРАТИСЛАВА, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не чувствует никакого давления со стороны США в вопросе отказа от российских энергоресурсов. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести жесткие санкции против Москвы в случае, если страны НАТО присоединятся к инициативе Вашингтона и откажутся от импорта российской нефти. Издание Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС 16 сентября сообщило, что требования Трампа по отказу от российской нефти создают дополнительные рычаги давления на Венгрию и Словакию, чтобы они "сократили свою зависимость от Москвы". “Не чувствую никакого давления, никто меня пока ни о чем не просил”, - сказал Фицо на пресс-конференции, которую в четверг транслировал словацкий телеканал ТА3, отвечая на вопрос о том, чувствует ли он давление в контексте заявлений американского президента.Ранее в четверг Фицо заявил, что поставки газа из России являются безопасными, а альтернативные варианты для республики будут дороже. Он напомнил, что после остановки Украиной транзита российского газа по своей территории Словакия оказалась “в конце трубы”, у республики также нет прямого доступа к терминалам СПГ.
2025
в мире, словакия, сша, москва, роберт фицо, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, Словакия, США, Москва, Роберт Фицо, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не чувствует никакого давления со стороны США в вопросе отказа от российских энергоресурсов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести жесткие санкции против Москвы в случае, если страны НАТО присоединятся к инициативе Вашингтона и откажутся от импорта российской нефти. Издание Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС 16 сентября сообщило, что требования Трампа по отказу от российской нефти создают дополнительные рычаги давления на Венгрию и Словакию, чтобы они "сократили свою зависимость от Москвы".
“Не чувствую никакого давления, никто меня пока ни о чем не просил”, - сказал Фицо на пресс-конференции, которую в четверг транслировал словацкий телеканал ТА3, отвечая на вопрос о том, чувствует ли он давление в контексте заявлений американского президента.

Ранее в четверг Фицо заявил, что поставки газа из России являются безопасными, а альтернативные варианты для республики будут дороже. Он напомнил, что после остановки Украиной транзита российского газа по своей территории Словакия оказалась “в конце трубы”, у республики также нет прямого доступа к терминалам СПГ.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Reuters: Трамп потребовал от европейцев отказаться от российской нефти
4 сентября, 17:16
 
В миреСловакияСШАМоскваРоберт ФицоДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
