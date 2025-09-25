Фицо заявил, что не чувствует давления США по поставкам российских ресурсов
Фицо заявил, что не чувствует давления США в вопросе отказа от российского газа
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не чувствует никакого давления со стороны США в вопросе отказа от российских энергоресурсов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести жесткие санкции против Москвы в случае, если страны НАТО присоединятся к инициативе Вашингтона и откажутся от импорта российской нефти. Издание Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС 16 сентября сообщило, что требования Трампа по отказу от российской нефти создают дополнительные рычаги давления на Венгрию и Словакию, чтобы они "сократили свою зависимость от Москвы".
“Не чувствую никакого давления, никто меня пока ни о чем не просил”, - сказал Фицо на пресс-конференции, которую в четверг транслировал словацкий телеканал ТА3, отвечая на вопрос о том, чувствует ли он давление в контексте заявлений американского президента.
Ранее в четверг Фицо заявил, что поставки газа из России являются безопасными, а альтернативные варианты для республики будут дороже. Он напомнил, что после остановки Украиной транзита российского газа по своей территории Словакия оказалась “в конце трубы”, у республики также нет прямого доступа к терминалам СПГ.