Встреча глав МИД стран G20. Прямая трансляция
Встреча глав МИД стран G20. Прямая трансляция
Глава МИД Сергей Лавров выступает на встрече министров иностранных дел "Группы двадцати" в Нью-Йорке. РИА Новости, 25.09.2025
Глава МИД Сергей Лавров выступает на встрече министров иностранных дел "Группы двадцати" в Нью-Йорке.
2025-09-25T17:23
true
PT162M56S
Глава МИД Сергей Лавров выступает на встрече министров иностранных дел "Группы двадцати" в Нью-Йорке.