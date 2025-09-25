Рейтинг@Mail.ru
Саркози поместят в тюрьму Санте, сообщают СМИ - РИА Новости, 25.09.2025
20:24 25.09.2025
Саркози поместят в тюрьму Санте, сообщают СМИ
2025-09-25T20:24:00+03:00
2025-09-25T20:24:00+03:00
ПАРИЖ, 25 сен - РИА Новости. Парижская тюрьма Санте станет местом отбывания срока экс-президента Франции Николя Саркози, сообщает в четверг радиостанция RTL со ссылкой на тюремный источник. В четверг суд Парижа приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Экс-президент заявил о намерении подать апелляцию. "Бывший президент вызван к прокурору Национальной финансовой прокуратуры (PNF) 13 октября. Прокурор сообщит ему дату его первого дня заключения. Затем у него будет время вернуться домой, прежде чем явиться в тюрьму Санте. В этой тюрьме, расположенной в центре Парижа, для бывшего главы государства уже подготовлена камера", - передает радио. Сообщается, что камера экс-президента будет расположена в блоке для "уязвимых лиц". Этот блок известен во французских СМИ как "блок VIP", поскольку в него помещают известных людей для обеспечения их безопасности. Расследование дела Саркози началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года. В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006 - начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными на сумму пять миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты. В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.
ПАРИЖ, 25 сен - РИА Новости. Парижская тюрьма Санте станет местом отбывания срока экс-президента Франции Николя Саркози, сообщает в четверг радиостанция RTL со ссылкой на тюремный источник.
В четверг суд Парижа приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Экс-президент заявил о намерении подать апелляцию.
"Бывший президент вызван к прокурору Национальной финансовой прокуратуры (PNF) 13 октября. Прокурор сообщит ему дату его первого дня заключения. Затем у него будет время вернуться домой, прежде чем явиться в тюрьму Санте. В этой тюрьме, расположенной в центре Парижа, для бывшего главы государства уже подготовлена камера", - передает радио.
Сообщается, что камера экс-президента будет расположена в блоке для "уязвимых лиц". Этот блок известен во французских СМИ как "блок VIP", поскольку в него помещают известных людей для обеспечения их безопасности.
Расследование дела Саркози началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.
В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006 - начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными на сумму пять миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты.
В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.
