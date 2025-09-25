Рейтинг@Mail.ru
15:06 25.09.2025
Депутат Госдумы прокомментировала приговор Саркози

Член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Роза Чемерис
Член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Роза Чемерис. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Бывший президент Франции Николя Саркози полностью утрачивает возможность влияния на политические процессы внутри страны, и за всем этим процессом четко проступает фигура действующего французского лидера Эммануэля Макрона, который давно расчищает политическое поле страны от сильных соперников и оппонентов, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис ("Новые люди").
Телеканал BFMTV сообщил, что суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года.
"Теперь Саркози, ранее один из самых влиятельных и авторитетных французских политиков, полностью утрачивает возможность влияния на политические процессы внутри страны. И не увидеть за всем этим процессом незримую, но четко проступающую фигуру действующего президента Франции Эммануэля Макрона, давно расчищающим политическое поле страны от сильных соперников и оппонентов, представляется мало возможным", - сказала Чемерис.
Она подчеркнула, что это уже второй тюремный срок экс-президента Франции - первый (год тюрьмы и 2 года условного срока) он получил в 2021 году после признания виновным в коррупции и торговле влиянием. Более того, по словам депутата, оба приговора Саркози - достаточно мягкое наказание, учитывая тяжесть предъявленного обвинения.
"Для самих французов "проделки" бывшего главы государства - давно не секрет. Многочисленные факты коррупции, выявленные в ходе расследования финансовой прокуратуры, а также связь и получение самим Саркози финансовой поддержки от семьи Каддафи и владелицы компании L"Oreal Бетанкур, давно стали секретом Полишинеля. Важен другой момент - Саркози стал первым бывшим президентом в истории Франции, получившим реальный тюремный срок. Напомню, его коллега, Жак Ширак, получил условный срок в 2011 году", - подытожила Чемерис.
