Депутат Госдумы прокомментировала приговор Саркози

25.09.2025

в мире

франция

париж

николя саркози

эммануэль макрон

госдума рф

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Бывший президент Франции Николя Саркози полностью утрачивает возможность влияния на политические процессы внутри страны, и за всем этим процессом четко проступает фигура действующего французского лидера Эммануэля Макрона, который давно расчищает политическое поле страны от сильных соперников и оппонентов, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис ("Новые люди"). Телеканал BFMTV сообщил, что суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. "Теперь Саркози, ранее один из самых влиятельных и авторитетных французских политиков, полностью утрачивает возможность влияния на политические процессы внутри страны. И не увидеть за всем этим процессом незримую, но четко проступающую фигуру действующего президента Франции Эммануэля Макрона, давно расчищающим политическое поле страны от сильных соперников и оппонентов, представляется мало возможным", - сказала Чемерис. Она подчеркнула, что это уже второй тюремный срок экс-президента Франции - первый (год тюрьмы и 2 года условного срока) он получил в 2021 году после признания виновным в коррупции и торговле влиянием. Более того, по словам депутата, оба приговора Саркози - достаточно мягкое наказание, учитывая тяжесть предъявленного обвинения. "Для самих французов "проделки" бывшего главы государства - давно не секрет. Многочисленные факты коррупции, выявленные в ходе расследования финансовой прокуратуры, а также связь и получение самим Саркози финансовой поддержки от семьи Каддафи и владелицы компании L"Oreal Бетанкур, давно стали секретом Полишинеля. Важен другой момент - Саркози стал первым бывшим президентом в истории Франции, получившим реальный тюремный срок. Напомню, его коллега, Жак Ширак, получил условный срок в 2011 году", - подытожила Чемерис.

