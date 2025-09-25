https://ria.ru/20250925/forum-2044301190.html

Опубликована программа Международного экспортного форума "Сделано в России"

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Опубликована архитектура деловой программы Международного экспортного форума "Сделано в России", организованного Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ), который пройдет 21 октября в Национальном центре "Россия" в Москве, форум соберет представителей бизнеса, органов власти, институтов развития, зарубежных партнеров и экспертов для обсуждения перспектив закрепления российского бизнеса на мировых рынках, сообщает центр."Деловые мероприятия Форума охватят ключевые аспекты внешнеэкономической деятельности - от поиска новых рынков и развития логистики до продвижения национального бренда и внедрения цифровых технологий. Особое внимание будет уделено международной кооперации. В рамках форума пройдут бизнес-диалоги, в ходе которых эксперты и бизнес обсудят перспективы торговли, инвестиционного партнерства и кооперации в ключевых отраслях на перспективных для российских компаний внешних рынках", - говорится в сообщении.Отдельные сессии будут посвящены вопросам трансграничных платежей и цифровых финансов для ведения внешнеэкономической деятельности.Кульминацией форума станет пленарная дискуссия "Россия - миру: укрепляя доверие, развивая глобальные связи". Традиционно форум станет площадкой для чествования лучших экспортеров - лауреатов Всероссийской премии "Экспортер года"."Форум "Сделано в России" вновь станет местом, где мы вместе с бизнесом и властями обсудим новые инструменты поддержки, обменяемся опытом и выработаем решения, которые помогут нашим компаниям быть конкурентоспособными на мировом рынке", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.РЭЦ напомнил, что в рамках форума с 1 сентября по 22 октября РЭЦ организует масштабную выставку Made in Russia в экспозиции Национального центра "Россия", где продемонстрированы достижения отечественных экспортеров.Международный экспортный форум "Сделано в России" ежегодно собирает тысячи участников из более чем 80 стран мира - представителей бизнеса, государственных структур, научных и деловых сообществ. Это главное событие года для предпринимателей, стремящихся масштабировать бизнес, выйти на экспорт и найти надежных партнеров. В 2024 году форум посетили около шести тысяч человек, а экспозицию Made in Russia представили 75 компаний, демонстрируя высокий уровень и разнообразие российского экспорта.Регистрация на форум открыта и доступна на его сайте.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

