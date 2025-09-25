https://ria.ru/20250925/festival-2044225332.html

Фестиваль экстремального спорта "Уличный драйв" пройдет в "Лужниках"

25.09.2025

Фестиваль экстремального спорта "Уличный драйв" пройдет в "Лужниках"

Фестиваль экстремального спорта "Уличный драйв" пройдет в московском олимпийском комплексе "Лужники" 27 сентября, организатором выступает Департамент спорта... РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Фестиваль экстремального спорта "Уличный драйв" пройдет в московском олимпийском комплексе "Лужники" 27 сентября, организатором выступает Департамент спорта города Москвы. Гости "Уличного драйва" станут не просто зрителями, а активными участниками фестиваля. Все желающие смогут присоединиться к мастер-классам от титулованных райдеров и известных спортсменов. Мероприятие рассчитано не только на опытных ценителей экстрима, но и на новичков. Для тех, кто еще не готов к экстремальным видам спорта, организаторы фестиваля приготовили такие активности, как катание на сапбордах и каноэ, а также полосу препятствий для любого уровня подготовки. Для самых маленьких участников фестиваля будет работать зона беговелов, а для спортсменов постарше - скейт рампа и зона самокатов. Люди с ограниченными возможностями в течение дня смогут пообщаться с мотогонщиками в зоне мототерапии и рассмотреть вблизи мотоциклы. Кроме того, для всех желающих будут работать тренеры по брейк-дансу, паркуру и роллерному спорту. Занятия проведут профессионалы своего дела, готовые объяснять азы и делиться опытом. Для тех, кто мечтает о мотоцикле, предусмотрен курс по стантрайдингу, позволяющий безопасно попробовать себя в этом виде спорта. Организаторы составили расписание так, чтобы участники получили возможность пройти несколько мастер-классов в течение дня. Также в программу фестиваля входят показательные выступления по 11 дисциплинам: BMX, FMX, самокатный и роллерный спорт, флетленд, стантрайдинг, гидрофлай, скейтбординг, паркур, воркаут, брейк-данс. Особое место займет "Царь-рампа" - крупнейшая в Европе рампа для роллеров, скейтбордистов и BMX-райдеров. Свое мастерство продемонстрируют представители более 15 стран, включая Австралию, Бельгию, Бразилию, Испанию, Италию, Колумбию, ОАЭ, Перу, США, Францию, Чехию, Швецию, ЮАР и Японию. В фестивале примут участие олимпийский чемпион 2024 года по BMX Freestyle Малиньо Торрес из Аргентины, шестикратная чемпионка мира по роллерному спорту София Богданова, трехкратный чемпион мировых соревнований King of Kings Ричард Зелинка, серебряный призер первенства Европы по фристайл-слалому Тимофей Шилов, 16-кратный призер X Games Джексон Стронг и призер Nitro World Games по FMX Пэт Боуден из Австралии, национальный чемпион и участник Nitro Circus по роллерному спорту Данило Сенна из Бразилии и многие другие. Фестиваль начнется в 12:00. Вход свободный. Для участия во всех активностях необходимо пройти регистрацию на сайте. Завершится мероприятие концертом с участием популярных российских и зарубежных артистов, среди которых Xolidayboy, группа "Кипелов" и Xzibit.

