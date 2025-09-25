Рейтинг@Mail.ru
Бахрушинский музей предоставил редкие экспонаты для выставки об Эйзенштейне
Музейные маршруты России
 
25.09.2025
Бахрушинский музей предоставил редкие экспонаты для выставки об Эйзенштейне
Уникальные материалы из собрания Бахрушинского музея станут частью выставки "Сергей Эйзенштейн. Бесконечный человек", которая откроется в четверг в выставочных... РИА Новости, 25.09.2025
музейные маршруты россии
сергей эйзенштейн
всеволод мейерхольд (карл майергольд)
кристина трубинова
росизо
москва
культура
искусство
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Уникальные материалы из собрания Бахрушинского музея станут частью выставки "Сергей Эйзенштейн. Бесконечный человек", которая откроется в четверг в выставочных залах РОСИЗО в Петроверигском переулке, сообщили в пресс-службе музея. "Для экспозиции Бахрушинский музей предоставил уникальные материалы из своего собрания, включая редкие эскизы к неосуществлённой постановке Всеволода Мейерхольда "Дом, где разбиваются сердца" по пьесе Джорджа Бернарда Шоу", - говорится в сообщении. Сергей Эйзенштейн в 1921 году поступил в Государственные высшие режиссёрские мастерские под руководством Всеволода Мейерхольда. Одним из крупных проектов того периода была постановка пьесы Джорджа Бернарда Шоу "Дом, где разбиваются сердца", подготовленная Мейерхольдом для "Театра актёра" в 1922 году. Спектакль так и не был реализован, однако сохранившиеся авторские эскизы к декорациям и костюмам позволяют проследить, как в театральных поисках Эйзенштейна рождался его уникальный художественный язык, отметили в музее. В коллекции Бахрушинского музея сохранились четыре листа с эскизами к спектаклю, три из которых будут показаны на выставке: "Эскиз декорации. Общая установка", "Эскиз декорации. План конструкции" и "Эскиз костюмов (Гесиона Хешбай, Гектор Хешбай, Няня Генс)". Выполненные в технике аппликации, они наглядно демонстрируют смелый художественный язык Эйзенштейна и его творческий диалог с лабораторией Мейерхольда. "Мы рады, что зрители выставки в РОСИЗО смогут увидеть редкие материалы из нашего собрания, раскрывающие театральный этап его творчества — менее известный широкой публике, но чрезвычайно важный для понимания личности мастера", — приводятся слова генерального директора Бахрушинского театрального музея Кристины Трубиновой. Выставка "Сергей Эйзенштейн. Бесконечный человек" продлится в Государственном музейно-выставочном центре "РОСИЗО" с 25 сентября 2025 года по 25 января 2026 года.
москва
сергей эйзенштейн, всеволод мейерхольд (карл майергольд), кристина трубинова, росизо, москва, культура, искусство, театральный музей имени бахрушина
Музейные маршруты России, Сергей Эйзенштейн, Всеволод Мейерхольд (Карл Майергольд), Кристина Трубинова, РОСИЗО, Москва, Культура, Искусство, Театральный музей имени Бахрушина
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Уникальные материалы из собрания Бахрушинского музея станут частью выставки "Сергей Эйзенштейн. Бесконечный человек", которая откроется в четверг в выставочных залах РОСИЗО в Петроверигском переулке, сообщили в пресс-службе музея.
"Для экспозиции Бахрушинский музей предоставил уникальные материалы из своего собрания, включая редкие эскизы к неосуществлённой постановке Всеволода Мейерхольда "Дом, где разбиваются сердца" по пьесе Джорджа Бернарда Шоу", - говорится в сообщении.
Сергей Эйзенштейн в 1921 году поступил в Государственные высшие режиссёрские мастерские под руководством Всеволода Мейерхольда. Одним из крупных проектов того периода была постановка пьесы Джорджа Бернарда Шоу "Дом, где разбиваются сердца", подготовленная Мейерхольдом для "Театра актёра" в 1922 году. Спектакль так и не был реализован, однако сохранившиеся авторские эскизы к декорациям и костюмам позволяют проследить, как в театральных поисках Эйзенштейна рождался его уникальный художественный язык, отметили в музее.
В коллекции Бахрушинского музея сохранились четыре листа с эскизами к спектаклю, три из которых будут показаны на выставке: "Эскиз декорации. Общая установка", "Эскиз декорации. План конструкции" и "Эскиз костюмов (Гесиона Хешбай, Гектор Хешбай, Няня Генс)". Выполненные в технике аппликации, они наглядно демонстрируют смелый художественный язык Эйзенштейна и его творческий диалог с лабораторией Мейерхольда.
"Мы рады, что зрители выставки в РОСИЗО смогут увидеть редкие материалы из нашего собрания, раскрывающие театральный этап его творчества — менее известный широкой публике, но чрезвычайно важный для понимания личности мастера", — приводятся слова генерального директора Бахрушинского театрального музея Кристины Трубиновой.
Выставка "Сергей Эйзенштейн. Бесконечный человек" продлится в Государственном музейно-выставочном центре "РОСИЗО" с 25 сентября 2025 года по 25 января 2026 года.
Музейные маршруты РоссииСергей ЭйзенштейнВсеволод Мейерхольд (Карл Майергольд)Кристина ТрубиноваРОСИЗОМоскваКультураИскусствоТеатральный музей имени Бахрушина
 
 
