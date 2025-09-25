https://ria.ru/20250925/eyzenshteyn-2044248150.html
Бахрушинский музей предоставил редкие экспонаты для выставки об Эйзенштейне
2025-09-25T11:58:00+03:00
2025-09-25T11:58:00+03:00
2025-09-25T12:20:00+03:00
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Уникальные материалы из собрания Бахрушинского музея станут частью выставки "Сергей Эйзенштейн. Бесконечный человек", которая откроется в четверг в выставочных залах РОСИЗО в Петроверигском переулке, сообщили в пресс-службе музея. "Для экспозиции Бахрушинский музей предоставил уникальные материалы из своего собрания, включая редкие эскизы к неосуществлённой постановке Всеволода Мейерхольда "Дом, где разбиваются сердца" по пьесе Джорджа Бернарда Шоу", - говорится в сообщении. Сергей Эйзенштейн в 1921 году поступил в Государственные высшие режиссёрские мастерские под руководством Всеволода Мейерхольда. Одним из крупных проектов того периода была постановка пьесы Джорджа Бернарда Шоу "Дом, где разбиваются сердца", подготовленная Мейерхольдом для "Театра актёра" в 1922 году. Спектакль так и не был реализован, однако сохранившиеся авторские эскизы к декорациям и костюмам позволяют проследить, как в театральных поисках Эйзенштейна рождался его уникальный художественный язык, отметили в музее. В коллекции Бахрушинского музея сохранились четыре листа с эскизами к спектаклю, три из которых будут показаны на выставке: "Эскиз декорации. Общая установка", "Эскиз декорации. План конструкции" и "Эскиз костюмов (Гесиона Хешбай, Гектор Хешбай, Няня Генс)". Выполненные в технике аппликации, они наглядно демонстрируют смелый художественный язык Эйзенштейна и его творческий диалог с лабораторией Мейерхольда. "Мы рады, что зрители выставки в РОСИЗО смогут увидеть редкие материалы из нашего собрания, раскрывающие театральный этап его творчества — менее известный широкой публике, но чрезвычайно важный для понимания личности мастера", — приводятся слова генерального директора Бахрушинского театрального музея Кристины Трубиновой. Выставка "Сергей Эйзенштейн. Бесконечный человек" продлится в Государственном музейно-выставочном центре "РОСИЗО" с 25 сентября 2025 года по 25 января 2026 года.
москва
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Уникальные материалы из собрания Бахрушинского музея станут частью выставки "Сергей Эйзенштейн. Бесконечный человек", которая откроется в четверг в выставочных залах РОСИЗО в Петроверигском переулке, сообщили в пресс-службе музея.
"Для экспозиции Бахрушинский музей предоставил уникальные материалы из своего собрания, включая редкие эскизы к неосуществлённой постановке Всеволода Мейерхольда "Дом, где разбиваются сердца" по пьесе Джорджа Бернарда Шоу", - говорится в сообщении.
Сергей Эйзенштейн в 1921 году поступил в Государственные высшие режиссёрские мастерские под руководством Всеволода Мейерхольда. Одним из крупных проектов того периода была постановка пьесы Джорджа Бернарда Шоу "Дом, где разбиваются сердца", подготовленная Мейерхольдом для "Театра актёра" в 1922 году. Спектакль так и не был реализован, однако сохранившиеся авторские эскизы к декорациям и костюмам позволяют проследить, как в театральных поисках Эйзенштейна рождался его уникальный художественный язык, отметили в музее.
В коллекции Бахрушинского музея сохранились четыре листа с эскизами к спектаклю, три из которых будут показаны на выставке: "Эскиз декорации. Общая установка", "Эскиз декорации. План конструкции" и "Эскиз костюмов (Гесиона Хешбай, Гектор Хешбай, Няня Генс)". Выполненные в технике аппликации, они наглядно демонстрируют смелый художественный язык Эйзенштейна и его творческий диалог с лабораторией Мейерхольда.
"Мы рады, что зрители выставки в РОСИЗО смогут увидеть редкие материалы из нашего собрания, раскрывающие театральный этап его творчества — менее известный широкой публике, но чрезвычайно важный для понимания личности мастера", — приводятся слова генерального директора Бахрушинского театрального музея Кристины Трубиновой.
Выставка "Сергей Эйзенштейн. Бесконечный человек" продлится в Государственном музейно-выставочном центре "РОСИЗО" с 25 сентября 2025 года по 25 января 2026 года.