Библиотека нового поколения открылась в Брейтове Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Детская библиотека нового поколения открылась в поселке Брейтово Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. "В Брейтове открыта детская библиотека нового поколения. Она преобразована по модельному стандарту в рамках нацпроекта "Семья". На создание современного пространства было выделено 8 миллионов рублей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, библиотека преобразована по модельному стандарту в рамках нацпроекта "Семья", инициированного президентом России Владимиром Путиным. На выделенные средства приобретены новая мебель и современное оборудование: интерактивный стол, информационный киоск, акустическая система, проектор, телевизор и многое другое. Библиотечный фонд пополнили более трех тысяч книг. Для посетителей созданы уютные зоны для чтения и работы, отметил глава региона. "Модельные библиотеки становятся настоящими культурными центрами, где жители могут получать знания, пользоваться цифровыми сервисами, участвовать в творческих и образовательных программах. С 2019 года в регионе уже открыто 18 таких учреждений, осенью добавятся еще четыре. В 2026 году модернизация будет продолжена", - подчеркнул Евраев. Министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова, чьи слова приводит пресс-служба, отметила, что детская библиотека в Брейтове является информационно-просветительским и культурно-досуговым центром, обслуживающим детей дошкольного возраста, школьников, молодежь и педагогов. "Здесь ведется огромная работа по продвижению книг и чтения, развитию творческих способностей маленьких читателей. Например, в 2025 году реализован проект "Библиопродленка для вашего ребенка". Каждую пятницу в библиотеке проходят групповые и индивидуальные занятия для детей младшего школьного возраста", - рассказала Ширшова. По данным областного правительства, в 2026 году за счет федерального бюджета будут отремонтированы библиотека-филиал №9 имени М.Ю. Лермонтова и библиотека-филиал №7 имени Н.А. Некрасова в Рыбинске, библиотека-филиал №1 Ярославля, Великосельский филиал Гаврилов-Ямской межпоселенческой библиотеки-музея и городская библиотека имени А.А. Титова Ростова Великого. Решение о выделении средств на эти цели принято министерством культуры РФ по итогам рассмотрения заявки региона.

