Рейтинг@Mail.ru
Библиотека нового поколения открылась в Брейтове Ярославской области - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
17:40 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/evraev-2044368887.html
Библиотека нового поколения открылась в Брейтове Ярославской области
Библиотека нового поколения открылась в Брейтове Ярославской области - РИА Новости, 25.09.2025
Библиотека нового поколения открылась в Брейтове Ярославской области
Детская библиотека нового поколения открылась в поселке Брейтово Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T17:40:00+03:00
2025-09-25T17:40:00+03:00
ярославская область
ярославская область
россия
михаил евраев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97485/94/974859475_0:258:2500:1664_1920x0_80_0_0_75d8b5fcb6bd493abd6dde5f77dec18b.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Детская библиотека нового поколения открылась в поселке Брейтово Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. "В Брейтове открыта детская библиотека нового поколения. Она преобразована по модельному стандарту в рамках нацпроекта "Семья". На создание современного пространства было выделено 8 миллионов рублей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, библиотека преобразована по модельному стандарту в рамках нацпроекта "Семья", инициированного президентом России Владимиром Путиным. На выделенные средства приобретены новая мебель и современное оборудование: интерактивный стол, информационный киоск, акустическая система, проектор, телевизор и многое другое. Библиотечный фонд пополнили более трех тысяч книг. Для посетителей созданы уютные зоны для чтения и работы, отметил глава региона. "Модельные библиотеки становятся настоящими культурными центрами, где жители могут получать знания, пользоваться цифровыми сервисами, участвовать в творческих и образовательных программах. С 2019 года в регионе уже открыто 18 таких учреждений, осенью добавятся еще четыре. В 2026 году модернизация будет продолжена", - подчеркнул Евраев. Министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова, чьи слова приводит пресс-служба, отметила, что детская библиотека в Брейтове является информационно-просветительским и культурно-досуговым центром, обслуживающим детей дошкольного возраста, школьников, молодежь и педагогов. "Здесь ведется огромная работа по продвижению книг и чтения, развитию творческих способностей маленьких читателей. Например, в 2025 году реализован проект "Библиопродленка для вашего ребенка". Каждую пятницу в библиотеке проходят групповые и индивидуальные занятия для детей младшего школьного возраста", - рассказала Ширшова. По данным областного правительства, в 2026 году за счет федерального бюджета будут отремонтированы библиотека-филиал №9 имени М.Ю. Лермонтова и библиотека-филиал №7 имени Н.А. Некрасова в Рыбинске, библиотека-филиал №1 Ярославля, Великосельский филиал Гаврилов-Ямской межпоселенческой библиотеки-музея и городская библиотека имени А.А. Титова Ростова Великого. Решение о выделении средств на эти цели принято министерством культуры РФ по итогам рассмотрения заявки региона.
https://ria.ru/20250925/dispanserizatsiya-2044296691.html
https://ria.ru/20250922/rossiya-2043619427.html
ярославская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97485/94/974859475_281:0:2500:1664_1920x0_80_0_0_6f510f2561707b883b21888a8330f991.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, россия, михаил евраев, владимир путин
Ярославская область, Ярославская область, Россия, Михаил Евраев, Владимир Путин
Библиотека нового поколения открылась в Брейтове Ярославской области

Евраев: детская библиотека нового поколения открылась в Ярославской области

© Fotolia / Cristiano_PalazziniЧтение книги в библиотеке
Чтение книги в библиотеке - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Fotolia / Cristiano_Palazzini
Чтение книги в библиотеке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Детская библиотека нового поколения открылась в поселке Брейтово Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"В Брейтове открыта детская библиотека нового поколения. Она преобразована по модельному стандарту в рамках нацпроекта "Семья". На создание современного пространства было выделено 8 миллионов рублей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Диспансеризацию и профосмотры в 2025 году прошли около 400 тысяч ярославцев
Вчера, 14:45
По словам губернатора, библиотека преобразована по модельному стандарту в рамках нацпроекта "Семья", инициированного президентом России Владимиром Путиным. На выделенные средства приобретены новая мебель и современное оборудование: интерактивный стол, информационный киоск, акустическая система, проектор, телевизор и многое другое. Библиотечный фонд пополнили более трех тысяч книг. Для посетителей созданы уютные зоны для чтения и работы, отметил глава региона.
"Модельные библиотеки становятся настоящими культурными центрами, где жители могут получать знания, пользоваться цифровыми сервисами, участвовать в творческих и образовательных программах. С 2019 года в регионе уже открыто 18 таких учреждений, осенью добавятся еще четыре. В 2026 году модернизация будет продолжена", - подчеркнул Евраев.
Министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова, чьи слова приводит пресс-служба, отметила, что детская библиотека в Брейтове является информационно-просветительским и культурно-досуговым центром, обслуживающим детей дошкольного возраста, школьников, молодежь и педагогов.
"Здесь ведется огромная работа по продвижению книг и чтения, развитию творческих способностей маленьких читателей. Например, в 2025 году реализован проект "Библиопродленка для вашего ребенка". Каждую пятницу в библиотеке проходят групповые и индивидуальные занятия для детей младшего школьного возраста", - рассказала Ширшова.
По данным областного правительства, в 2026 году за счет федерального бюджета будут отремонтированы библиотека-филиал №9 имени М.Ю. Лермонтова и библиотека-филиал №7 имени Н.А. Некрасова в Рыбинске, библиотека-филиал №1 Ярославля, Великосельский филиал Гаврилов-Ямской межпоселенческой библиотеки-музея и городская библиотека имени А.А. Титова Ростова Великого. Решение о выделении средств на эти цели принято министерством культуры РФ по итогам рассмотрения заявки региона.
Детские площадки в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Спортивные площадки открылись в Переславле по программе "Наши дворы"
22 сентября, 21:26
 
Ярославская областьЯрославская областьРоссияМихаил ЕвраевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала