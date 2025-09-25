https://ria.ru/20250925/erdogan-2044400402.html
Эрдоган обсудит с Трампом поставки Турции истребителей F-35 и F-16
Эрдоган обсудит с Трампом поставки Турции истребителей F-35 и F-16 - РИА Новости, 25.09.2025
Эрдоган обсудит с Трампом поставки Турции истребителей F-35 и F-16
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне в четверг заявил, что... РИА Новости, 25.09.2025
АНКАРА, 25 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне в четверг заявил, что рассчитывает детально обсудить поставки Анкаре истребителей F-35 и F-16. Турецкий дипломатический источник сообщал РИА Новости, что в ходе встречи будет обсуждаться урегулирование ситуации на Украине. Трамп и Эрдоган в четверг в Вашингтоне могут обсудить усилия по достижению прекращения огня на Украине, в частности переговоры Москвы и Киева в Стамбуле, сообщила в четверг проправительственная газета Milliyet, не уточнив источник информации. "Рассчитываем детально обсудить вопросы с поставками F-35 и F-16", - сказал турецкий лидер на встрече. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
