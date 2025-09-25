Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган обсудит с Трампом поставки Турции истребителей F-35 и F-16
19:09 25.09.2025
Эрдоган обсудит с Трампом поставки Турции истребителей F-35 и F-16
в мире
турция
вашингтон (штат)
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
f-35
f-16
АНКАРА, 25 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне в четверг заявил, что рассчитывает детально обсудить поставки Анкаре истребителей F-35 и F-16. Турецкий дипломатический источник сообщал РИА Новости, что в ходе встречи будет обсуждаться урегулирование ситуации на Украине. Трамп и Эрдоган в четверг в Вашингтоне могут обсудить усилия по достижению прекращения огня на Украине, в частности переговоры Москвы и Киева в Стамбуле, сообщила в четверг проправительственная газета Milliyet, не уточнив источник информации. "Рассчитываем детально обсудить вопросы с поставками F-35 и F-16", - сказал турецкий лидер на встрече. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
турция
вашингтон (штат)
анкара (провинция)
в мире, турция, вашингтон (штат), анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, f-35, f-16, с-400 «триумф»
В мире, Турция, Вашингтон (штат), Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп, F-35, F-16, С-400 «Триумф»
АНКАРА, 25 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне в четверг заявил, что рассчитывает детально обсудить поставки Анкаре истребителей F-35 и F-16.
Турецкий дипломатический источник сообщал РИА Новости, что в ходе встречи будет обсуждаться урегулирование ситуации на Украине. Трамп и Эрдоган в четверг в Вашингтоне могут обсудить усилия по достижению прекращения огня на Украине, в частности переговоры Москвы и Киева в Стамбуле, сообщила в четверг проправительственная газета Milliyet, не уточнив источник информации.
Эрдоган пошутил над Макроном в США
Вчера, 10:07
Вчера, 10:07
"Рассчитываем детально обсудить вопросы с поставками F-35 и F-16", - сказал турецкий лидер на встрече.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Эрдоган надеется убедить Трампа отменить санкции против Турции, пишут СМИ
Вчера, 13:43
Вчера, 13:43
 
