Премьер Эфиопии уверен, что его визит в Россию укрепит сотрудничество

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил уверенность, что его визит в РФ укрепит сотрудничество между двумя странами. "Как вы сказали, у нас действительно очень хороший уровень сотрудничества. И я уверен, что этот визит послужит укреплению этого сотрудничества", - подчеркнул он в ходе переговоров с российским лидером.

