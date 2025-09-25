Рейтинг@Mail.ru
Премьер Эфиопии уверен, что его визит в Россию укрепит сотрудничество
20:41 25.09.2025 (обновлено: 21:35 25.09.2025)
Премьер Эфиопии уверен, что его визит в Россию укрепит сотрудничество
Премьер Эфиопии уверен, что его визит в Россию укрепит сотрудничество - РИА Новости, 25.09.2025
Премьер Эфиопии уверен, что его визит в Россию укрепит сотрудничество
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил уверенность, что его визит в РФ укрепит сотрудничество между двумя РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил уверенность, что его визит в РФ укрепит сотрудничество между двумя странами. "Как вы сказали, у нас действительно очень хороший уровень сотрудничества. И я уверен, что этот визит послужит укреплению этого сотрудничества", - подчеркнул он в ходе переговоров с российским лидером.
Премьер Эфиопии уверен, что его визит в Россию укрепит сотрудничество

Премьер Эфиопии Ахмед уверен, что визит в Россию укрепит сотрудничество стран

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил уверенность, что его визит в РФ укрепит сотрудничество между двумя странами.
"Как вы сказали, у нас действительно очень хороший уровень сотрудничества. И я уверен, что этот визит послужит укреплению этого сотрудничества", - подчеркнул он в ходе переговоров с российским лидером.
