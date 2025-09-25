https://ria.ru/20250925/efiopiya-2044423758.html
Премьер Эфиопии уверен, что его визит в Россию укрепит сотрудничество
Премьер Эфиопии уверен, что его визит в Россию укрепит сотрудничество - РИА Новости, 25.09.2025
Премьер Эфиопии уверен, что его визит в Россию укрепит сотрудничество
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил уверенность, что его визит в РФ укрепит сотрудничество между двумя
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил уверенность, что его визит в РФ укрепит сотрудничество между двумя странами. "Как вы сказали, у нас действительно очень хороший уровень сотрудничества. И я уверен, что этот визит послужит укреплению этого сотрудничества", - подчеркнул он в ходе переговоров с российским лидером.
Премьер Эфиопии уверен, что его визит в Россию укрепит сотрудничество
Премьер Эфиопии Ахмед уверен, что визит в Россию укрепит сотрудничество стран