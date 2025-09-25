https://ria.ru/20250925/efiopiya-2044421532.html

Премьер Эфиопии пригласил Путина посетить страну

2025-09-25T20:32:00+03:00

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед предложил президенту РФ Владимиру Путину провести следующую встречу в столице Эфиопии - Аддис-Абебе, передает корреспондент РИА Новости."Прошел почти год с нашей встречи в Казани в рамках саммита БРИКС. Надеюсь, наша следующая встреча пройдет в Аддис-Абебе. Это будет исторически важное событие", - сказал он на встрече с Путиным в Кремле.Ахмед поблагодарил Путина за приглашение в Москву и теплый прием, оказанный его делегации. Он отметил, что Эфиопия хотела бы развивать двусторонние отношения с РФ."С нашей стороны мы хотели бы укрепить взаимоуважение во всех формах, во всех видах сотрудничества. Мы также хотели бы укрепить наши стратегические приоритеты, взаимодействовать с нашими партнерами на дипломатическом треке", - заявил премьер Эфиопии.

