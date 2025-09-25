https://ria.ru/20250925/efimov-2044110120.html

Ефимов: 61 ЖК построили на юго-востоке Москвы по программе реновации

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Более 60 жилых комплексов построили по программе реновации на юго-востоке Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала реализации программы реновации в Юго-Восточном административном округе возвели 61 новостройку. Они расположены в девяти районах. В общей сложности в новых жилых комплексах около 16,5 тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой – это более 960 тысяч квадратных метров жилья", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Больше всего новостроек в ЮВАО – по 18 – появилось в районах Кузьминки и Люблино, далее идет Выхино-Жулебино (шесть объектов). Также новое жилье возвели в районах Нижегородский, Текстильщики, Лефортово, Рязанский, Южнопортовый, Капотня, указывается в сообщении.Также в нем подчеркивается, что в настоящее время в ЮВАО строят еще 44 жилых комплекса по реновации.Всего на юго-востоке Москвы в рамках реновации планируется расселить 818 домов. В новые квартиры переедут более 164 тысяч человек, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, каким будет дом по программе реновации в районе Проспект Вернадского.

