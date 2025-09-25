Рейтинг@Mail.ru
11:06 25.09.2025
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Власти Москвы в сентябре передали жителям права общедолевой собственности на 35 нежилых помещений совокупной площадью около 3,7 тысячи квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Собственники недвижимости в многоквартирных домах и административных зданиях могут зарегистрировать право общей долевой собственности на подвалы, чердаки, лестничные площадки и технические комнаты, чтобы использовать их для своих нужд. Так, принято решение о передаче москвичам еще 35 помещений общей площадью около 3,7 тысячи квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В том числе, указывается в сообщении, в общедолевую собственность переданы три помещения (373,5 квадратного метра) в нежилых зданиях в Центральном и Северо-Западном округах, еще 32 преданных помещения расположены в многоквартирных домах.Право оформить в собственность общее имущество многоквартирных домов владельцы жилья в столице получили в 2014 году, с 2021 года аналогичная возможность появилась у владельцев недвижимости в нежилых зданиях. Полученные объекты жители смогут использовать для своих нужд: устраивать места для консьержей, хранения велосипедов, самокатов и колясок и так далее, отмечается в сообщении.
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: москвичи получили в собственность 35 нежилых помещений

Ефимов: москвичи в сентябре получили в собственность 35 нежилых помещений

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Власти Москвы в сентябре передали жителям права общедолевой собственности на 35 нежилых помещений совокупной площадью около 3,7 тысячи квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Собственники недвижимости в многоквартирных домах и административных зданиях могут зарегистрировать право общей долевой собственности на подвалы, чердаки, лестничные площадки и технические комнаты, чтобы использовать их для своих нужд. Так, принято решение о передаче москвичам еще 35 помещений общей площадью около 3,7 тысячи квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В том числе, указывается в сообщении, в общедолевую собственность переданы три помещения (373,5 квадратного метра) в нежилых зданиях в Центральном и Северо-Западном округах, еще 32 преданных помещения расположены в многоквартирных домах.
Право оформить в собственность общее имущество многоквартирных домов владельцы жилья в столице получили в 2014 году, с 2021 года аналогичная возможность появилась у владельцев недвижимости в нежилых зданиях. Полученные объекты жители смогут использовать для своих нужд: устраивать места для консьержей, хранения велосипедов, самокатов и колясок и так далее, отмечается в сообщении.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Ефимов рассказал о проектах КРТ в Новомосковском округе
24 сентября, 14:06
 
Москва Владимир Ефимов (Правительство Москвы) Градостроительный комплекс Москвы
 
 
