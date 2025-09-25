https://ria.ru/20250925/efimov-2044108529.html

Ефимов: москвичи получили в собственность 35 нежилых помещений

Ефимов: москвичи получили в собственность 35 нежилых помещений - РИА Новости, 25.09.2025

Ефимов: москвичи получили в собственность 35 нежилых помещений

Власти Москвы в сентябре передали жителям права общедолевой собственности на 35 нежилых помещений совокупной площадью около 3,7 тысячи квадратных метров,... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T11:06:00+03:00

2025-09-25T11:06:00+03:00

2025-09-25T11:06:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806616_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eecdf8b81edfbd54bbc2c0da2d097e3d.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Власти Москвы в сентябре передали жителям права общедолевой собственности на 35 нежилых помещений совокупной площадью около 3,7 тысячи квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Собственники недвижимости в многоквартирных домах и административных зданиях могут зарегистрировать право общей долевой собственности на подвалы, чердаки, лестничные площадки и технические комнаты, чтобы использовать их для своих нужд. Так, принято решение о передаче москвичам еще 35 помещений общей площадью около 3,7 тысячи квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В том числе, указывается в сообщении, в общедолевую собственность переданы три помещения (373,5 квадратного метра) в нежилых зданиях в Центральном и Северо-Западном округах, еще 32 преданных помещения расположены в многоквартирных домах.Право оформить в собственность общее имущество многоквартирных домов владельцы жилья в столице получили в 2014 году, с 2021 года аналогичная возможность появилась у владельцев недвижимости в нежилых зданиях. Полученные объекты жители смогут использовать для своих нужд: устраивать места для консьержей, хранения велосипедов, самокатов и колясок и так далее, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250924/efimov-2043961299.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы