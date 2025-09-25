https://ria.ru/20250925/dvizhenie-2044449006.html
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
2025-09-25T23:26:00+03:00
республика крым
крымский мост
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033414306_0:121:3212:1928_1920x0_80_0_0_13743253ea237f95adb0d8e2c20967a1.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено после временного перекрытия, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Движение по мосту было перекрыто в 22.48 мск. Ограничения продлились менее часа."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.Причины перекрытия не назывались. Движение открыли в 23.21 мск.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033414306_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_76f8a1a0a2729e06af156367d58d33cf.jpg
