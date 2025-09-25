https://ria.ru/20250925/dorogi-2044312451.html

Более 125 дорог капитально отремонтировали в Московской области

Более 125 дорог капитально отремонтировали в Московской области - РИА Новости, 25.09.2025

Более 125 дорог капитально отремонтировали в Московской области

25.09.2025

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Московской области завершили капитальный ремонт 130 муниципальных дорог общей протяженностью более 70 километров, сообщает министерство транспорта и инфраструктуры региона. На ряде дорог изменили тип покрытия и устроили вместо грунта асфальт, чтобы обеспечить комфортный проезд. "В настоящее время дорожники Подмосковья продолжают капитальные работы на 53 участках дорог длиной 69 километров. Всего отремонтировали 130 муниципальных дорог, более 50 из них расположены в 13 округах, где уже полностью выполнили план по капитальному ремонту. Программа была сформирована, исходя из потребности, дороги значительно преобразились — на многих из них появились и новые тротуары, что значительно повысило комфорт жителей и транспортную доступность населенных пунктов региона", — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба. Наибольший объем работ среди округов, где завершили капремонт, выполнили в городском округе Кашира — здесь отремонтировали 34 дороги протяженностью 14 километров. Например, в городе Кашире работы провели на 18 улицах. Также капитально отремонтировали дороги в деревнях Зубово, Тарасково, Кокино, Андреевское, Барабаново, Растовцы, Корыстово, Веревское, Горки. Для порядка 40 тысяч жителей округа обеспечен комфортный путь к домам, школам, спортивным и медицинским учреждениям, а также объектам транспортной инфраструктуры. Капитальные работы продолжаются в 25 округах, и, например, завершаются в Егорьевске, Серпухове и Ступине. Так, в Егорьевске из 16 дорог капитально отремонтировали 12 участков (5 километров). А работы сейчас ведутся на улице Мамонтова в городе Егорьевске, улице Раздольной в деревне Заболотье, улице Советской в поселке Шувое и селе Никиткине. В Серпухове на 16 участках (5 километров) работы уже завершены, среди них дороги в деревнях Райсеменовское и Каргашино, а также в селе Липицы — где сейчас ремонтируют еще два участка. Десять дорог отремонтировали в городе Серпухове. А в Ступине завершили капремонт 22 дорог (12 километров), и сейчас продолжают ремонт последних трех дорог плана капремонта. Дорожники отремонтировали сельские улицы, в том числе в деревнях Тростники, Дубнево, Горки, Агарино, Псарево, Ольховке, селах Проскурниково и Щапово, а также улицы Раздольную, Юности, Солнечный край в городе Ступине. Всего в этом сезоне в 39 округах Подмосковья капитально отремонтируют более 180 участков длиной более 140 километров. Завершить капитальные работы планируется до конца 2025 года.

московская область (подмосковье)

