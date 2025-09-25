Додон прокомментировал ограничение деятельности партии "Сердце Молдовы"

https://ria.ru/20250925/dodon-2044411307.html

КИШИНЕВ, 25 сен — РИА Новости. Ограничение деятельности партии "Сердце Молдовы" не помешает Патриотическому блоку Молдавии добиться наилучшего результата на парламентских выборах, заявил в четверг лидер Соцпартии Игорь Додон. Ранее в четверг издание Newsmaker сообщило, что суд в Кишиневе ограничил на 12 месяцев деятельность партии "Сердце Молдовы". Как заявил в четверг адвокат Фадей Нагачевский, партия "Сердце Молдовы" опротестует в Высшей судебной палате Молдавии решение об ограничении ее деятельности в преддверии парламентских выборов. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. В Патриотический блок входят четыре партии: "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. "Правящая ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) проигрывает борьбу и позорно теряет власть. Ограничение деятельности партии "Сердце Молдовы" — это очевидное злоупотребление, грубое нарушение демократии и политических прав. Но это не повлияет на целостность и состав Патриотического блока. Ничто не помешает нам добиться наилучшего результата в это воскресенье", - написал Додон в своем Telegram-канале. По его словам, люди должны массово прийти на выборы и своими голосами "свергнуть жёлтую диктатуру" (желтый – цвет ПДС). Ранее представители Патриотического блока заявили, что возможная попытка властей исключить партию "Сердце Молдовы" из предвыборной гонки не окажет воздействия на участие в выборах всего избирательного объединения в целом. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

