Диспансеризацию и профосмотры в 2025 году прошли около 400 тысяч ярославцев

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Около 400 тысяч жителей Ярославской области прошли диспансеризацию и профосмотры с начала текущего года, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Диспансеризация и профилактика – важнейший инструмент сохранения здоровья. За первые восемь месяцев этого года в Ярославской области обследованы уже около 400 тысяч человек. Всего до конца года диспансеризацию смогут пройти более 544 тысяч человек", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, эти цифры означают, что каждый второй взрослый житель региона вовремя проверяет состояние здоровья и имеет возможность начать лечение на ранней стадии. "Чтобы мотивировать людей проходить обследования, мы внедрили сертификат "Яздоров". Уже реализовано более 46 тысяч сертификатов", - подчеркнул губернатор. С этого года номинал сертификата "Яздоров" по инициативе главы региона увеличен с 500 до 1000 рублей, отмечают в областном правительстве. Эти средства можно использовать для получения платных услуг в своей поликлинике на льготных условиях, в том числе объединяя по семейному принципу. Как сообщил Михаил Евраев, жители региона активно используют этот вариант соцподдержки для прохождения дополнительных анализов, УЗИ, получения стоматологических и других услуг. "Варианты и формы диспансеризации расширяются. Все для удобства пациентов. Активно используем мобильные ФАПы. Расширяем и перечень самих исследований. Параллельно со стандартными процедурами запустили скрининги на колоректальную онкопатологию и рак шейки матки", - подчеркнула и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства.
