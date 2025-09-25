Рейтинг@Mail.ru
13:31 25.09.2025
Госдума прекратила полномочия депутатов Нилова и Щапова
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании досрочно прекратила полномочия депутатов Олега Нилова и Михаила Щапова в связи с их назначением на посты аудиторов Счётной палаты.
Во вторник депутаты на пленарном заседании проголосовали за постановления о назначении Максима Зайцева, Игоря Каграманяна, Олега Нилова, Данилы Шилкова и Михаила Щапова на посты аудиторов Счетной палаты.
Галина Изотова - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Госдума назначила Галину Изотову зампредом Счетной палаты
ПолитикаОлег НиловМихаил ЩаповИгорь КаграманянГосдума РФ
 
 
