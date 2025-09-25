https://ria.ru/20250925/deputaty-2044277068.html
Госдума прекратила полномочия депутатов Нилова и Щапова
Госдума прекратила полномочия депутатов Нилова и Щапова
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании досрочно прекратила полномочия депутатов Олега Нилова и Михаила Щапова в связи с их назначением на посты аудиторов Счётной палаты. Во вторник депутаты на пленарном заседании проголосовали за постановления о назначении Максима Зайцева, Игоря Каграманяна, Олега Нилова, Данилы Шилкова и Михаила Щапова на посты аудиторов Счетной палаты.
