Посольство Чехии ответило на информацию о выдаче виз россиянам

Посольство Чехии ответило на информацию о выдаче виз россиянам - РИА Новости, 25.09.2025

Посольство Чехии ответило на информацию о выдаче виз россиянам

Распространяемая в Telegram-каналах информация о выдаче россиянам чешских виз с целью посещения, вместо туристических не соответствует действительности,... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T13:25:00+03:00

2025-09-25T13:25:00+03:00

2025-09-25T13:36:00+03:00

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Распространяемая в Telegram-каналах информация о выдаче россиянам чешских виз с целью посещения, вместо туристических не соответствует действительности, сообщило посольство Чехии в России. "Эта информация не отвечает действительности", - говорится в комментарии дипмиссии в ее Telegram-канале. Как отмечают в посольстве, заявления российских граждан на выдачу туристических виз по-прежнему не принимаются к рассмотрению. В феврале власти Чехии продлили на неопределенный срок запрет выдавать туристические визы и разрешения на проживание гражданам России и Белоруссии. Иностранцы, уже имеющие вид на жительство в Чехии, не являются целевой группой данного постановления. Это положение также не распространяется на заявления о выдаче краткосрочных виз, если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или гражданина ЕС, которого он сопровождает или за которым следует. Положение также не распространяется на заявления о выдаче визы или разрешения на долгосрочное или постоянное проживание, если это "отвечает интересам Чехии".

