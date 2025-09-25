Рейтинг@Mail.ru
Посольство Чехии ответило на информацию о выдаче виз россиянам
13:25 25.09.2025 (обновлено: 13:36 25.09.2025)
Посольство Чехии ответило на информацию о выдаче виз россиянам
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Распространяемая в Telegram-каналах информация о выдаче россиянам чешских виз с целью посещения, вместо туристических не соответствует действительности, сообщило посольство Чехии в России. "Эта информация не отвечает действительности", - говорится в комментарии дипмиссии в ее Telegram-канале. Как отмечают в посольстве, заявления российских граждан на выдачу туристических виз по-прежнему не принимаются к рассмотрению. В феврале власти Чехии продлили на неопределенный срок запрет выдавать туристические визы и разрешения на проживание гражданам России и Белоруссии. Иностранцы, уже имеющие вид на жительство в Чехии, не являются целевой группой данного постановления. Это положение также не распространяется на заявления о выдаче краткосрочных виз, если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или гражданина ЕС, которого он сопровождает или за которым следует. Положение также не распространяется на заявления о выдаче визы или разрешения на долгосрочное или постоянное проживание, если это "отвечает интересам Чехии".
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Распространяемая в Telegram-каналах информация о выдаче россиянам чешских виз с целью посещения, вместо туристических не соответствует действительности, сообщило посольство Чехии в России.
"Эта информация не отвечает действительности", - говорится в комментарии дипмиссии в ее Telegram-канале.
Как отмечают в посольстве, заявления российских граждан на выдачу туристических виз по-прежнему не принимаются к рассмотрению.
В феврале власти Чехии продлили на неопределенный срок запрет выдавать туристические визы и разрешения на проживание гражданам России и Белоруссии.
Иностранцы, уже имеющие вид на жительство в Чехии, не являются целевой группой данного постановления. Это положение также не распространяется на заявления о выдаче краткосрочных виз, если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или гражданина ЕС, которого он сопровождает или за которым следует.
Положение также не распространяется на заявления о выдаче визы или разрешения на долгосрочное или постоянное проживание, если это "отвечает интересам Чехии".
