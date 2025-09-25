https://ria.ru/20250925/bystritskiy-2044321544.html

Быстрицкий прокомментировал слова Зеленского в адрес Грузии на ГА ООН

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского с трибуны Генассамблеи ООН в адрес Грузии можно расценить как "отчет" перед западноевропейской проукраинской коалицией, которая ищет конфликтов, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий. Ранее Зеленский, выступая на Генассамблее, обвинил грузинские власти в ограничении прав человека и заявил, что Европа уже потеряла Грузию. Со своей стороны, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что не считает нужным реагировать на критику Зеленского. "Он (Зеленский – ред.) решил, что эта площадка (Генассамблея ООН – ред.) достаточно представительная для того, чтобы его призывы были услышаны. Таким образом он еще и отчитывается перед западноевропейской проукраинской коалицией, говоря: "Смотрите, как я стараюсь", - считает Быстрицкий. По мнению эксперта, обе стороны - и Украина, и европейская коалиция, которая ее поддерживает - ищут конфликта и стремятся к усилению эскалации. Быстрицкий считает, что европейцы пытаются манипулировать грузинским руководством, принуждая его к ухудшению отношений с Россией, чего Грузия старается избегать. "Грузинскому руководству не нравится, что им манипулируют и пытаются вовлечь в конфликты. Оно хочет мирной и спокойной жизни для своей страны. Ему совершенно не нужны конфликты, поэтому я думаю, что это будет способствовать ухудшению отношений (между Украиной и Грузией - ред.)", - добавил эксперт. В феврале 2022 года тогдашний премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к введенным Западом антироссийским санкциям в ответ на спецоперацию РФ на Украине.

