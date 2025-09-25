https://ria.ru/20250925/bpla-2044173374.html
Полиция Дании получила информацию о беспилотниках в трех городах
Полиция Дании получила информацию о беспилотниках в трех городах
в мире
дания
беспилотники
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Полиция Дании получила информацию о беспилотниках в аэропортах городов Эсбьорг, Сённерборг и Скридструп, передает агентство Reuters со ссылкой на полицейских.Ранее в ночь на четверг сервис Flightradar24 сообщил, что аэропорт датского города Ольборг был закрыт из-за "беспилотников в воздушном пространстве", три прибывающих самолета были перенаправлены в другие аэропорты."В аэропортах датских городов Эсбьорг, Сённерборг и Скридструп зафиксированы беспилотники. Мы на месте и проверяем сообщения", - цитирует агентство полицию.
дания
в мире, дания, беспилотники
В мире, Дания, Беспилотники
