https://ria.ru/20250925/bpla-2044173374.html

Полиция Дании получила информацию о беспилотниках в трех городах

Полиция Дании получила информацию о беспилотниках в трех городах - РИА Новости, 25.09.2025

Полиция Дании получила информацию о беспилотниках в трех городах

Полиция Дании получила информацию о беспилотниках в аэропортах городов Эсбьорг, Сённерборг и Скридструп, передает агентство Reuters со ссылкой на полицейских. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T02:52:00+03:00

2025-09-25T02:52:00+03:00

2025-09-25T03:00:00+03:00

в мире

дания

беспилотники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974811936_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38a2a9c2b90cbdf244515f29b24b1992.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Полиция Дании получила информацию о беспилотниках в аэропортах городов Эсбьорг, Сённерборг и Скридструп, передает агентство Reuters со ссылкой на полицейских.Ранее в ночь на четверг сервис Flightradar24 сообщил, что аэропорт датского города Ольборг был закрыт из-за "беспилотников в воздушном пространстве", три прибывающих самолета были перенаправлены в другие аэропорты."В аэропортах датских городов Эсбьорг, Сённерборг и Скридструп зафиксированы беспилотники. Мы на месте и проверяем сообщения", - цитирует агентство полицию.

https://ria.ru/20250923/norvegiya-2043737017.html

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дания, беспилотники