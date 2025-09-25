Рейтинг@Mail.ru
Полиция Дании получила информацию о беспилотниках в трех городах
02:52 25.09.2025 (обновлено: 03:00 25.09.2025)
Полиция Дании получила информацию о беспилотниках в трех городах
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Полиция Дании получила информацию о беспилотниках в аэропортах городов Эсбьорг, Сённерборг и Скридструп, передает агентство Reuters со ссылкой на полицейских.Ранее в ночь на четверг сервис Flightradar24 сообщил, что аэропорт датского города Ольборг был закрыт из-за "беспилотников в воздушном пространстве", три прибывающих самолета были перенаправлены в другие аэропорты."В аэропортах датских городов Эсбьорг, Сённерборг и Скридструп зафиксированы беспилотники. Мы на месте и проверяем сообщения", - цитирует агентство полицию.
© iStock.com / mathessВид на Копенгаген
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Вид на Копенгаген. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Полиция Дании получила информацию о беспилотниках в аэропортах городов Эсбьорг, Сённерборг и Скридструп, передает агентство Reuters со ссылкой на полицейских.
Ранее в ночь на четверг сервис Flightradar24 сообщил, что аэропорт датского города Ольборг был закрыт из-за "беспилотников в воздушном пространстве", три прибывающих самолета были перенаправлены в другие аэропорты.
"В аэропортах датских городов Эсбьорг, Сённерборг и Скридструп зафиксированы беспилотники. Мы на месте и проверяем сообщения", - цитирует агентство полицию.
Полиция Осло, Норвегия - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В Норвегии задержали пару туристов, подозреваемых в запуске БПЛА
23 сентября, 13:29
 
