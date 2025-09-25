Рейтинг@Mail.ru
Эрмитаж эвакуировали и проверяли из-за сообщения об угрозе безопасности
16:33 25.09.2025 (обновлено: 16:34 25.09.2025)
Эрмитаж эвакуировали и проверяли из-за сообщения об угрозе безопасности
Эрмитаж эвакуировали и проверяли из-за сообщения об угрозе безопасности
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Государственный Эрмитаж в четверг эвакуировали и проверили из-за сообщения об угрозе безопасности, в настоящее время все экспозиционные комплексы уже вернулись к работе в обычном режиме, сообщил музей. По информации музея, в четверг в Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой безопасности. "В соответствии с регламентом действия в подобных ситуациях Служба безопасности музея вместе с сотрудниками Росгвардии эвакуировали посетителей Главного музейного комплекса. После проверки всех залов и служебных помещений угроз не обнаружено", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время все экспозиционные комплексы Эрмитажа продолжают работу в обычном режиме.
государственный эрмитаж, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Государственный Эрмитаж, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Эрмитаж эвакуировали и проверяли из-за сообщения об угрозе безопасности

Эрмитаж приостановил работу после сообщения об угрозе безопасности

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗдание Государственного Эрмитажа на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Здание Государственного Эрмитажа на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Здание Государственного Эрмитажа на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Государственный Эрмитаж в четверг эвакуировали и проверили из-за сообщения об угрозе безопасности, в настоящее время все экспозиционные комплексы уже вернулись к работе в обычном режиме, сообщил музей.
По информации музея, в четверг в Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой безопасности.
"В соответствии с регламентом действия в подобных ситуациях Служба безопасности музея вместе с сотрудниками Росгвардии эвакуировали посетителей Главного музейного комплекса. После проверки всех залов и служебных помещений угроз не обнаружено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время все экспозиционные комплексы Эрмитажа продолжают работу в обычном режиме.
15 апреля, 15:39
Вход в Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений об угрозе безопасности
15 апреля, 15:39
 
Государственный ЭрмитажФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
