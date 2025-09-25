https://ria.ru/20250925/bezopasnost-2044334886.html
Эрмитаж эвакуировали и проверяли из-за сообщения об угрозе безопасности
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Государственный Эрмитаж в четверг эвакуировали и проверили из-за сообщения об угрозе безопасности, в настоящее время все экспозиционные комплексы уже вернулись к работе в обычном режиме, сообщил музей. По информации музея, в четверг в Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой безопасности. "В соответствии с регламентом действия в подобных ситуациях Служба безопасности музея вместе с сотрудниками Росгвардии эвакуировали посетителей Главного музейного комплекса. После проверки всех залов и служебных помещений угроз не обнаружено", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время все экспозиционные комплексы Эрмитажа продолжают работу в обычном режиме.
