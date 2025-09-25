Рейтинг@Mail.ru
Украинский беспилотник уничтожил цистерну с водой в Донецке
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:46 25.09.2025
Украинский беспилотник уничтожил цистерну с водой в Донецке
Украинский беспилотник уничтожил цистерну с водой в Донецке
специальная военная операция на украине
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник типа "Баба-Яга" ударом в Пролетарском районе Донецка уничтожил цистерну для доставки воды населению, еще одна цистерна получила повреждения, сообщили в четверг в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины "Специалисты Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили факт применения противником ударного БПЛА мультикоптерного типа "Баба-Яга" в Пролетарском районе городского округа Донецк (поселок Моспино). Задокументирован факт уничтожения автомобильной цистерны для доставки воды населению, еще одна автоцистерна получила повреждения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. Уточняется, что удар дроном-камикадзе был нанесен в среду в 21.30 мск.
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник типа "Баба-Яга" ударом в Пролетарском районе Донецка уничтожил цистерну для доставки воды населению, еще одна цистерна получила повреждения, сообщили в четверг в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины
"Специалисты Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили факт применения противником ударного БПЛА мультикоптерного типа "Баба-Яга" в Пролетарском районе городского округа Донецк (поселок Моспино). Задокументирован факт уничтожения автомобильной цистерны для доставки воды населению, еще одна автоцистерна получила повреждения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления.
Уточняется, что удар дроном-камикадзе был нанесен в среду в 21.30 мск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкУкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
