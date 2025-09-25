Украинский беспилотник уничтожил цистерну с водой в Донецке
Дрон-камикадзе ВСУ уничтожил цистерну для доставки воды жителям Донецка
© Фото : Факты военных преступлений Украины/TelegramУкраинский беспилотник типа "Баба-Яга" ударом в Пролетарском районе Донецка уничтожил цистерну для доставки воды населению
Украинский беспилотник типа "Баба-Яга" ударом в Пролетарском районе Донецка уничтожил цистерну для доставки воды населению
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник типа "Баба-Яга" ударом в Пролетарском районе Донецка уничтожил цистерну для доставки воды населению, еще одна цистерна получила повреждения, сообщили в четверг в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины
"Специалисты Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили факт применения противником ударного БПЛА мультикоптерного типа "Баба-Яга" в Пролетарском районе городского округа Донецк (поселок Моспино). Задокументирован факт уничтожения автомобильной цистерны для доставки воды населению, еще одна автоцистерна получила повреждения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления.
Уточняется, что удар дроном-камикадзе был нанесен в среду в 21.30 мск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18