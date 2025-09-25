Рейтинг@Mail.ru
25.09.2025
12:06 25.09.2025
Берлин рассмотрит планы ЕК по российским активам, заявил советник Мерца
Берлин рассмотрит планы ЕК по российским активам, заявил советник Мерца - РИА Новости, 25.09.2025
Берлин рассмотрит планы ЕК по российским активам, заявил советник Мерца
Берлин открыт к рассмотрению планов Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для оказания военной помощи Украине, заявил изданию Politico... РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Берлин открыт к рассмотрению планов Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для оказания военной помощи Украине, заявил изданию Politico советник канцлера Германии Фридриха Мерца по европейским делам Михаэль Клаус. Ранее еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис по итогам неформальной встречи министров финансов стран Евросоюза заявлял, что Еврокомиссия хочет финансировать Украину через так называемые "займы на возмещение ущерба" под активы РФ уже в 2026 году. "Мы открыты для рассмотрения новых, юридически обоснованных вариантов использования российских замороженных активов", - заявил Клаус. Издание отмечает, что в настоящее время Берлин оказывает давление на другие страны, чтобы они поддержали этот план в преддверии неформальной встречи лидеров ЕС в Копенгагене 1 октября. "Это также станет ключевой темой обсуждения на неофициальном заседании Европейского совета... Украинцам нужны деньги, чтобы продолжать закупать оружие, а вариантов не так много", - сказал Клаус. Правительство Германии стремится использовать "репарационный кредит" для оказания военной поддержки Украине, а не для восстановления поврежденных зданий и инфраструктуры, сообщили Politico три чиновника, знакомые с ходом переговоров. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый "репарационный кредит" для финансирования Украины на базе доходов от замороженных российских активов. По ее словам, "Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит "репарации". Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер. Еврокомиссия заявляла, что на настоящий момент на поддержку Киева уже потрачено порядка 170 миллиардов евро. Брюссель оказывает Украине, в частности, макрофинансовую помощь, которая поддерживает бюджет. При этом все больше стран Евросоюза высказывают недовольство и несогласие и далее продолжать накачивать Киев европейскими деньгами. Такая макрофинансовая поддержка пока гарантирована до конца 2025 года, но в 2026 году она может прекратиться. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль 2025 года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Берлин рассмотрит планы ЕК по российским активам, заявил советник Мерца

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Берлин открыт к рассмотрению планов Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для оказания военной помощи Украине, заявил изданию Politico советник канцлера Германии Фридриха Мерца по европейским делам Михаэль Клаус.
Ранее еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис по итогам неформальной встречи министров финансов стран Евросоюза заявлял, что Еврокомиссия хочет финансировать Украину через так называемые "займы на возмещение ущерба" под активы РФ уже в 2026 году.
"Мы открыты для рассмотрения новых, юридически обоснованных вариантов использования российских замороженных активов", - заявил Клаус.
Издание отмечает, что в настоящее время Берлин оказывает давление на другие страны, чтобы они поддержали этот план в преддверии неформальной встречи лидеров ЕС в Копенгагене 1 октября.
"Это также станет ключевой темой обсуждения на неофициальном заседании Европейского совета... Украинцам нужны деньги, чтобы продолжать закупать оружие, а вариантов не так много", - сказал Клаус.
Правительство Германии стремится использовать "репарационный кредит" для оказания военной поддержки Украине, а не для восстановления поврежденных зданий и инфраструктуры, сообщили Politico три чиновника, знакомые с ходом переговоров.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый "репарационный кредит" для финансирования Украины на базе доходов от замороженных российских активов. По ее словам, "Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит "репарации".
Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер.
Еврокомиссия заявляла, что на настоящий момент на поддержку Киева уже потрачено порядка 170 миллиардов евро. Брюссель оказывает Украине, в частности, макрофинансовую помощь, которая поддерживает бюджет. При этом все больше стран Евросоюза высказывают недовольство и несогласие и далее продолжать накачивать Киев европейскими деньгами. Такая макрофинансовая поддержка пока гарантирована до конца 2025 года, но в 2026 году она может прекратиться.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль 2025 года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
