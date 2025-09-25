https://ria.ru/20250925/belorussiya-2044356169.html
Лукашенко поблагодарил Путина за то, что он сделал Белоруссию ядерной
Лукашенко поблагодарил Путина за то, что он сделал Белоруссию ядерной - РИА Новости, 25.09.2025
Лукашенко поблагодарил Путина за то, что он сделал Белоруссию ядерной
Белорусский президент Александр Лукашенко на Глобальном атомном форуме поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за то, что он сделал Белоруссию... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T17:18:00+03:00
2025-09-25T17:18:00+03:00
2025-09-25T17:59:00+03:00
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044348512_0:298:3111:2048_1920x0_80_0_0_f555e6b00b7c6df8049dfae4a70c3f21.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко на Глобальном атомном форуме поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за то, что он сделал Белоруссию "по-настоящему ядерным государством"."Вам, Владимир Владимирович, спасибо за науку, спасибо, что вы сделали нашу страну по-настоящему ядерным государством. Не жалея никаких секретов, соблюдая международные права, принципы, готовы действовать и дальше, не только в Беларуси, но и на международной арене, помогая строить станции. Мы умеем уже делать всё… Мы не можем только реактор сварить, сделать его. Это уже ваши компетенции, и не надо. Всё остальное мы уже научились делать", - заявил Лукашенко, обращаясь к Путину.Он заявил, что Россия и Белоруссия готовы реализовывать проекты во всех странах-партнерах, и обратился к премьеру Армении Николу Пашиняну."Качество с россиянами вместе мы гарантируем. Да, Никол Воваевич, если нужно, обращайтесь. Если президент (России Путин - ред.) одобрит, мы готовы приступать", - сказал Лукашенко.
Лукашенко поблагодарил Путина за то, что он сделал Белоруссию ядерной
Лукашенко поблагодарил Путина за создание ядерного потенциала Белоруссии