17:18 25.09.2025 (обновлено: 17:59 25.09.2025)
Лукашенко поблагодарил Путина за то, что он сделал Белоруссию ядерной
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
россия
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко на Глобальном атомном форуме поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за то, что он сделал Белоруссию "по-настоящему ядерным государством"."Вам, Владимир Владимирович, спасибо за науку, спасибо, что вы сделали нашу страну по-настоящему ядерным государством. Не жалея никаких секретов, соблюдая международные права, принципы, готовы действовать и дальше, не только в Беларуси, но и на международной арене, помогая строить станции. Мы умеем уже делать всё… Мы не можем только реактор сварить, сделать его. Это уже ваши компетенции, и не надо. Всё остальное мы уже научились делать", - заявил Лукашенко, обращаясь к Путину.Он заявил, что Россия и Белоруссия готовы реализовывать проекты во всех странах-партнерах, и обратился к премьеру Армении Николу Пашиняну."Качество с россиянами вместе мы гарантируем. Да, Никол Воваевич, если нужно, обращайтесь. Если президент (России Путин - ред.) одобрит, мы готовы приступать", - сказал Лукашенко.
белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, россия
Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Россия
Владимир Путин на пленарном заседании международного форума "Мировая атомная неделя" на ВДНХ
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Владимир Путин на пленарном заседании международного форума "Мировая атомная неделя" на ВДНХ
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко на Глобальном атомном форуме поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за то, что он сделал Белоруссию "по-настоящему ядерным государством".
"Вам, Владимир Владимирович, спасибо за науку, спасибо, что вы сделали нашу страну по-настоящему ядерным государством. Не жалея никаких секретов, соблюдая международные права, принципы, готовы действовать и дальше, не только в Беларуси, но и на международной арене, помогая строить станции. Мы умеем уже делать всё… Мы не можем только реактор сварить, сделать его. Это уже ваши компетенции, и не надо. Всё остальное мы уже научились делать", - заявил Лукашенко, обращаясь к Путину.
Он заявил, что Россия и Белоруссия готовы реализовывать проекты во всех странах-партнерах, и обратился к премьеру Армении Николу Пашиняну.
"Качество с россиянами вместе мы гарантируем. Да, Никол Воваевич, если нужно, обращайтесь. Если президент (России Путин - ред.) одобрит, мы готовы приступать", - сказал Лукашенко.
Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Путин Россия
 
 
