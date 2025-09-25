https://ria.ru/20250925/belinskaya-2044382667.html

Юлия Белинская: кубанские санатории доступны туристам круглый год

Юлия Белинская: кубанские санатории доступны туристам круглый год

Юлия Белинская: кубанские санатории доступны туристам круглый год

Кубань традиционно привлекает множество туристов со всей России. В том числе, гостям региона доступны более 200 санаториев, которые вмещают более 100 тысяч...

Кубань традиционно привлекает множество туристов со всей России. В том числе, гостям региона доступны более 200 санаториев, которые вмещают более 100 тысяч человек. Природные термальные источники, современное оборудование, развлекательные программы – все это ждет туристов круглый год. О том, как устроен отдых в кубанских санаториях и что так привлекает гостей, рассказала в интервью РИА Новости замначальника отдела развития санаторно-курортного комплекса в управлении развития санаторно-курортного комплекса и рекреационных ресурсов министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Юлия Белинская.– Краснодарский край прекрасен для отдыха в любое время года. Конечно, лето традиционно привлекает большое количество туристов. Но что можно сказать о межсезонье? Чем привлекает край туристов в это время года?– Межсезонье и особенно бархатный сезон – это любимое время для отдыха всех, кто не любит или кому не рекомендовано активное солнце и высокие температуры воздуха. Выбирают отдых в это время также те, кто не готов к толпам туристов и предпочитает уединенный спокойный отдых.– Какие основные преимущества санаторно-курортного отдыха Краснодарского края именно в межсезонье?– Комфортные погодные и температурные условия, меньшая загруженность курортов и приятные скидочные предложения.В период бархатного сезона по-прежнему остаются востребованными высоко звездные объекты, средства размещения, работающие по системе "все включено", и здравницы, имеющие развитую инфраструктуру, большие благоустроенные зеленые территории, бассейны закрытого и открытого типа, услуги анимации, фитнес-центры.Визитная карточка межсезонья в Краснодарском крае уже много лет (с 2017 года) – краевая маркетинговая программа "Южная здравница". По традиции она работает с 1 октября по 1 мая. Ежегодно к ней присоединяется порядка 20 санаториев с лечением. В рамках проекта жители и гости края могут приобрести оздоровительные туры в санаторно-курортных организациях региона со скидкой от 5 до 40%. В прошлом году в рамках программы оздоровления прошли больше 10 тысяч человек. Как результат – заполняемость санаториев не опускается ниже 70% в течение всего года.– Поделитесь статистикой отдыха в межсезонье в крае за последние годы. Какие прогнозы на этот год?– Начну с того, что в Краснодарском крае больше нет высокого и низкого сезона, – с 2021 года мы развиваем концепцию всесезонного отдыха "Жарко круглый год". Она нацелена на развитие круглогодичного отдыха в регионе и распределение турпотока в течение года и по территории всего края.Как результат – уже два года почти половина общего турпотока в регион приходится на зиму и межсезонье.Что касается прогноза с учетом популярности в бархатный сезон не только морских курортов, но и курортов предгорной зоны, а также оздоровительного отдыха и санаторно-курортного лечения, ожидаем, что туристический поток осенью приблизится к уровню 2024 года и составит порядка 3 миллионов человек.– Какие города и территории края наиболее популярны у туристов в это время года?– В это время года сохраняют популярность все наши курорты, работающие в круглогодичном формате и где сосредоточены основные санаторные комплексы: Сочи, Геленджик, Анапа, Туапсинский район. А также – усиливают свои магнетические способности горно-предгорные зоны, где природные рельефы утопают в золоте осенней листвы и расположены основные природные термальные бассейны: Мостовский, Апшеронский, Лабинский, Белореченский, Отрадненский, а также город Горячий Ключ.– Санаторно-курортные учреждения Краснодарского края готовы к приему туристов в межсезонье? Всем ли хватит номеров и какая обычно заполняемость?– Краснодарский край давно и по праву удерживает позиции одного из главных курортных регионов страны, в том числе сохраняя почетный статус признанной здравницы. При этом важно, что в сознании наших отдыхающих все четче прослеживается хороший тренд на заботу о здоровье.Сегодня в крае – более 200 санаториев с вместимостью более 100 тысяч мест. Номерной фонд составляет 20% от общего количества номеров в здравницах России. Ежегодно у нас оздоравливается более 1,5 миллиона человек (в 2023 году – 1,6 миллиона, в 2024 – 1,8 миллиона). А это значит, что практически каждый 4-й отдыхающий, предпочитающий оздоровительный туризм, выбирает здравницы Краснодарского края!– Отдых в этот период подойдет для всех возрастов и социального статуса? Как много посещают семей с детьми?– Конечно, такой отдых подойдет для всех и особенно семей с детьми. Ведь современные санатории – это совсем не то, что мы привыкли видеть 20–30 лет назад. О больничных стенах и специфических запахах давно забыто. Сегодня это многопрофильные оздоровительные центры, где в том числе приятно и интересно провести время. В санаториях разработаны развлекательные программы для детей и взрослых. Питание все чаще организуют по системе "шведский стол". Лечебные корпуса оснащены современным оборудованием, которое регулярно обновляется.– Насколько выгодно отдыхать в межсезонье, относительно летнего периода?– В разы. Особенно если речь идет о семейном отдыхе.– Давайте поговорим о природных лечебных факторах Краснодарского края (минеральные воды, грязи, климат). Что из этого наиболее эффективно именно в межсезонье?– В Краснодарском крае известно о 43 месторождениях минеральных вод и пяти месторождениях лечебных грязей. На базе здравниц функционирует 123 бальнеологических и 97 грязевых отделений. Ежегодно обновляются программы лечения, вводятся новые методики оздоровления, расширяется спектр предлагаемых медицинских услуг. Также больше половины организаций имеют собственные диагностические отделения и лаборатории.– Какие медицинские и оздоровительные программы разработаны для межсезонья? Как санатории Кубани адаптируют инфраструктуру для комфортного отдыха в межсезонье?– Санаторно-курортные организации Краснодарского края реализуют более 500 уникальных оздоровительных и лечебных программ и специализируются на лечении практически всего спектра известных медицине заболеваний. Важно, что при лечении используется минеральная вода и лечебные грязи местного происхождения.Перечень процедур зависит от выбранного санатория, а также от состояния здоровья самого пациента, показаний, противопоказаний и основного профиля лечения.

