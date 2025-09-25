https://ria.ru/20250925/bapor-2044412539.html

Глава БАПОР отметил постоянную поддержку агентства Россией

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини в интервью РИА Новости отметил

ООН, 25 сен - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини в интервью РИА Новости отметил постоянную поддержку агентства Россией. "У нас регулярные отношения, Россия - член Совбеза ООН, это страна, которая всегда, по крайней мере, политически, поддерживала... Кроме того, Россия вносит небольшой вклад в деятельность агентства, мы получаем 2 миллиона (долларов - ред.) в год", - сказал Лаззарини.

2025

