https://ria.ru/20250925/bapor-2044412539.html
Глава БАПОР отметил постоянную поддержку агентства Россией
Глава БАПОР отметил постоянную поддержку агентства Россией - РИА Новости, 25.09.2025
Глава БАПОР отметил постоянную поддержку агентства Россией
Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини в интервью РИА Новости отметил РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T20:12:00+03:00
2025-09-25T20:12:00+03:00
2025-09-25T20:12:00+03:00
россия
оон
бапор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6d9d5b80f055c793ea6107f2aa7ea811.jpg
ООН, 25 сен - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини в интервью РИА Новости отметил постоянную поддержку агентства Россией. "У нас регулярные отношения, Россия - член Совбеза ООН, это страна, которая всегда, по крайней мере, политически, поддерживала... Кроме того, Россия вносит небольшой вклад в деятельность агентства, мы получаем 2 миллиона (долларов - ред.) в год", - сказал Лаззарини.
https://ria.ru/20250925/bapor-2044411905.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_7ee047c20bc52a2d755134b3f914da68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оон, бапор
Глава БАПОР отметил постоянную поддержку агентства Россией
Лаззарини отметил политическую поддержку России деятельности БАПОР