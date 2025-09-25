https://ria.ru/20250925/banki-2044301581.html

Банки в России больше не консервативные организации, заявила Набиуллина

СОЧИ, 25 сен - РИА Новости. Российские банки больше не консервативные, а гибкие мобильные организации, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании XXII Международного банковского форума. "Банки уже больше не консервативные институты с большими офисами. Это очень мобильные, очень гибкие, очень быстро изменяющиеся организации", - сказала она, отвечая на вопрос, какими должны быть российские кредитные организации в будущем. Глава ЦБ подчеркнула при этом, что с точки зрения управления рисками банки должны оставаться консервативными. "Это никуда не уйдет. Если будет кредитная деятельность, то управление рисками возможно", - сказала она.

