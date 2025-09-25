https://ria.ru/20250925/banki-2044301581.html
Банки в России больше не консервативные организации, заявила Набиуллина
Банки в России больше не консервативные организации, заявила Набиуллина - РИА Новости, 25.09.2025
Банки в России больше не консервативные организации, заявила Набиуллина
Российские банки больше не консервативные, а гибкие мобильные организации, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании XXII Международного... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T14:55:00+03:00
2025-09-25T14:55:00+03:00
2025-09-25T14:55:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152858/31/1528583120_0:275:3078:2006_1920x0_80_0_0_3e353fee6ecd4fc2b4950cdabd8ca997.jpg
СОЧИ, 25 сен - РИА Новости. Российские банки больше не консервативные, а гибкие мобильные организации, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании XXII Международного банковского форума. "Банки уже больше не консервативные институты с большими офисами. Это очень мобильные, очень гибкие, очень быстро изменяющиеся организации", - сказала она, отвечая на вопрос, какими должны быть российские кредитные организации в будущем. Глава ЦБ подчеркнула при этом, что с точки зрения управления рисками банки должны оставаться консервативными. "Это никуда не уйдет. Если будет кредитная деятельность, то управление рисками возможно", - сказала она.
https://ria.ru/20250619/gref-2023974117.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152858/31/1528583120_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_064e5582bfb13cd9c0bb968437b560e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Банки в России больше не консервативные организации, заявила Набиуллина
Набиуллина: банки больше не консервативные, а гибкие мобильные организации