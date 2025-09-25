Рейтинг@Mail.ru
Банки в России больше не консервативные организации, заявила Набиуллина
14:55 25.09.2025
Банки в России больше не консервативные организации, заявила Набиуллина
Банки в России больше не консервативные организации, заявила Набиуллина - РИА Новости, 25.09.2025
Банки в России больше не консервативные организации, заявила Набиуллина
Российские банки больше не консервативные, а гибкие мобильные организации, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании XXII Международного... РИА Новости, 25.09.2025
СОЧИ, 25 сен - РИА Новости. Российские банки больше не консервативные, а гибкие мобильные организации, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании XXII Международного банковского форума. "Банки уже больше не консервативные институты с большими офисами. Это очень мобильные, очень гибкие, очень быстро изменяющиеся организации", - сказала она, отвечая на вопрос, какими должны быть российские кредитные организации в будущем. Глава ЦБ подчеркнула при этом, что с точки зрения управления рисками банки должны оставаться консервативными. "Это никуда не уйдет. Если будет кредитная деятельность, то управление рисками возможно", - сказала она.
Банки в России больше не консервативные организации, заявила Набиуллина

Набиуллина: банки больше не консервативные, а гибкие мобильные организации

СОЧИ, 25 сен - РИА Новости. Российские банки больше не консервативные, а гибкие мобильные организации, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании XXII Международного банковского форума.
"Банки уже больше не консервативные институты с большими офисами. Это очень мобильные, очень гибкие, очень быстро изменяющиеся организации", - сказала она, отвечая на вопрос, какими должны быть российские кредитные организации в будущем.
Глава ЦБ подчеркнула при этом, что с точки зрения управления рисками банки должны оставаться консервативными. "Это никуда не уйдет. Если будет кредитная деятельность, то управление рисками возможно", - сказала она.
