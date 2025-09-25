Балицкий рассказал о ситуации с бензином в Запорожской области

https://ria.ru/20250925/balitskij-2044388973.html
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе наблюдаются проблемы с розничной реализацией бензина, но о критической ситуации речь не идет: топливо поставляется, весь транспорт, оперативные и коммунальные службы им обеспечены. "В Запорожской области, как и в ряде регионов Юга России, наблюдаются проблемы с розничной реализацией бензина, причина которых - ремонтно-восстановительные работы на нефтеперерабатывающих заводах, что влияет на объемы производства. О критической ситуации речь не идет. Подобные трудности в той или иной мере возникают ежегодно", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, несмотря на все попытки обстрелов со стороны ВСУ и другие неблагоприятные факторы, "топливо в Запорожскую область поставляется, весь транспорт, оперативные и коммунальные службы региона топливом обеспечены". "Держим постоянный контакт с министерством энергетики РФ и крупнейшими поставщиками топлива, владеем оперативной информацией обо всех оплаченных договорах и отгрузках, регулируется процесс поставок", - подчеркнул губернатор. Балицкий отметил, что власти четко понимают объем топлива, который движется в Запорожскую область, знают о железнодорожных составах и сроках прибытия цистерн. "Ситуация находится на постоянном контроле правительства Российской Федерации. Прошу всех сохранять спокойствие, запасы топлива в стране есть, производство топлива возобновится в полном объеме", - заключил он.
