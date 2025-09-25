Рейтинг@Mail.ru
Балицкий рассказал о ситуации с бензином в Запорожской области
18:29 25.09.2025 (обновлено: 18:31 25.09.2025)
Балицкий рассказал о ситуации с бензином в Запорожской области
Балицкий рассказал о ситуации с бензином в Запорожской области - РИА Новости, 25.09.2025
Балицкий рассказал о ситуации с бензином в Запорожской области
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе наблюдаются проблемы с розничной реализацией бензина, но о критической ситуации речь не... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T18:29:00+03:00
2025-09-25T18:31:00+03:00
запорожская область
россия
юг
евгений балицкий
вооруженные силы украины
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе наблюдаются проблемы с розничной реализацией бензина, но о критической ситуации речь не идет: топливо поставляется, весь транспорт, оперативные и коммунальные службы им обеспечены. "В Запорожской области, как и в ряде регионов Юга России, наблюдаются проблемы с розничной реализацией бензина, причина которых - ремонтно-восстановительные работы на нефтеперерабатывающих заводах, что влияет на объемы производства. О критической ситуации речь не идет. Подобные трудности в той или иной мере возникают ежегодно", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, несмотря на все попытки обстрелов со стороны ВСУ и другие неблагоприятные факторы, "топливо в Запорожскую область поставляется, весь транспорт, оперативные и коммунальные службы региона топливом обеспечены". "Держим постоянный контакт с министерством энергетики РФ и крупнейшими поставщиками топлива, владеем оперативной информацией обо всех оплаченных договорах и отгрузках, регулируется процесс поставок", - подчеркнул губернатор. Балицкий отметил, что власти четко понимают объем топлива, который движется в Запорожскую область, знают о железнодорожных составах и сроках прибытия цистерн. "Ситуация находится на постоянном контроле правительства Российской Федерации. Прошу всех сохранять спокойствие, запасы топлива в стране есть, производство топлива возобновится в полном объеме", - заключил он.
запорожская область
россия
юг
запорожская область, россия, юг, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Запорожская область, Россия, Юг, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Балицкий рассказал о ситуации с бензином в Запорожской области

Балицкий: критической ситуации с реализацией бензина в Запорожской области нет

Евгений Балицкий
Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Евгений Балицкий. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе наблюдаются проблемы с розничной реализацией бензина, но о критической ситуации речь не идет: топливо поставляется, весь транспорт, оперативные и коммунальные службы им обеспечены.
Запорожской области, как и в ряде регионов Юга России, наблюдаются проблемы с розничной реализацией бензина, причина которых - ремонтно-восстановительные работы на нефтеперерабатывающих заводах, что влияет на объемы производства. О критической ситуации речь не идет. Подобные трудности в той или иной мере возникают ежегодно", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, несмотря на все попытки обстрелов со стороны ВСУ и другие неблагоприятные факторы, "топливо в Запорожскую область поставляется, весь транспорт, оперативные и коммунальные службы региона топливом обеспечены".
"Держим постоянный контакт с министерством энергетики РФ и крупнейшими поставщиками топлива, владеем оперативной информацией обо всех оплаченных договорах и отгрузках, регулируется процесс поставок", - подчеркнул губернатор.
Балицкий отметил, что власти четко понимают объем топлива, который движется в Запорожскую область, знают о железнодорожных составах и сроках прибытия цистерн.
"Ситуация находится на постоянном контроле правительства Российской Федерации. Прошу всех сохранять спокойствие, запасы топлива в стране есть, производство топлива возобновится в полном объеме", - заключил он.
Запорожская областьРоссияЮгЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
