https://ria.ru/20250925/babushkina-2044318417.html
Бабушкина: свыше 120 домов дополнительно подключат к газу на Среднем Урале
Бабушкина: свыше 120 домов дополнительно подключат к газу на Среднем Урале - РИА Новости, 25.09.2025
Бабушкина: свыше 120 домов дополнительно подключат к газу на Среднем Урале
Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области приняли меры по увеличению темпов газификации на Среднем Урале, благодаря ним в регионе более 120... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T15:49:00+03:00
2025-09-25T15:49:00+03:00
2025-09-25T15:49:00+03:00
свердловская область
свердловская область
людмила бабушкина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011571475_0:156:3070:1883_1920x0_80_0_0_df62e75673b54877ac78a1d19ea88c2b.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области приняли меры по увеличению темпов газификации на Среднем Урале, благодаря ним в регионе более 120 домовладений дополнительно подключат к ресурсу, сообщает пресс-служба регпарламента. Речь идет о поправках в закон "Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций". Согласно изменениям, от налога освободят недвижимое имущество, создаваемое в рамках реализации региональной программы газификации. В частности, речь идет об объектах, которые будут поставлены на баланс в 2026 году. Также проект закона предусматривает возможность одновременного применения уже действующих льгот по объектам, введенным в 2022-2024 годах. "Мы усиливаем возможности по обеспечению газом жителей области. Это позволит дополнительно подключить к газораспределительным сетям свыше 120 тысяч домовладений", – отметила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба Заксобрания. Помимо этого, на заседании парламентарии внесли поправки в региональный закон "О бесплатной юридической помощи в Свердловской области". Так, школьники и студенты в возрасте от 18 до 23 лет, которые во время обучения стали сиротами, смогут получить бесплатную юридическую помощь.
https://ria.ru/20250925/babushkina-2044296537.html
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011571475_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_fc806fe6416f7b6f242edbf7e1c26ace.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свердловская область, людмила бабушкина
Свердловская область , Свердловская область, Людмила Бабушкина
Бабушкина: свыше 120 домов дополнительно подключат к газу на Среднем Урале
Бабушкина: свыше 120 домов дополнительно газифицируют в Свердловской области
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области приняли меры по увеличению темпов газификации на Среднем Урале, благодаря ним в регионе более 120 домовладений дополнительно подключат к ресурсу, сообщает пресс-служба регпарламента.
Речь идет о поправках в закон "Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций".
Согласно изменениям, от налога освободят недвижимое имущество, создаваемое в рамках реализации региональной программы газификации. В частности, речь идет об объектах, которые будут поставлены на баланс в 2026 году. Также проект закона предусматривает возможность одновременного применения уже действующих льгот по объектам, введенным в 2022-2024 годах.
"Мы усиливаем возможности по обеспечению газом жителей области. Это позволит дополнительно подключить к газораспределительным сетям свыше 120 тысяч домовладений", – отметила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба Заксобрания.
Помимо этого, на заседании парламентарии внесли поправки в региональный закон "О бесплатной юридической помощи в Свердловской области". Так, школьники и студенты в возрасте от 18 до 23 лет, которые во время обучения стали сиротами, смогут получить бесплатную юридическую помощь.