25.09.2025
Свердловская область
Свердловская область
 
15:49 25.09.2025
Бабушкина: свыше 120 домов дополнительно подключат к газу на Среднем Урале
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области приняли меры по увеличению темпов газификации на Среднем Урале, благодаря ним в регионе более 120 домовладений дополнительно подключат к ресурсу, сообщает пресс-служба регпарламента. Речь идет о поправках в закон "Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций". Согласно изменениям, от налога освободят недвижимое имущество, создаваемое в рамках реализации региональной программы газификации. В частности, речь идет об объектах, которые будут поставлены на баланс в 2026 году. Также проект закона предусматривает возможность одновременного применения уже действующих льгот по объектам, введенным в 2022-2024 годах. "Мы усиливаем возможности по обеспечению газом жителей области. Это позволит дополнительно подключить к газораспределительным сетям свыше 120 тысяч домовладений", – отметила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба Заксобрания. Помимо этого, на заседании парламентарии внесли поправки в региональный закон "О бесплатной юридической помощи в Свердловской области". Так, школьники и студенты в возрасте от 18 до 23 лет, которые во время обучения стали сиротами, смогут получить бесплатную юридическую помощь.
Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина
Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области приняли меры по увеличению темпов газификации на Среднем Урале, благодаря ним в регионе более 120 домовладений дополнительно подключат к ресурсу, сообщает пресс-служба регпарламента.
Речь идет о поправках в закон "Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций".
Согласно изменениям, от налога освободят недвижимое имущество, создаваемое в рамках реализации региональной программы газификации. В частности, речь идет об объектах, которые будут поставлены на баланс в 2026 году. Также проект закона предусматривает возможность одновременного применения уже действующих льгот по объектам, введенным в 2022-2024 годах.
"Мы усиливаем возможности по обеспечению газом жителей области. Это позволит дополнительно подключить к газораспределительным сетям свыше 120 тысяч домовладений", – отметила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба Заксобрания.
Помимо этого, на заседании парламентарии внесли поправки в региональный закон "О бесплатной юридической помощи в Свердловской области". Так, школьники и студенты в возрасте от 18 до 23 лет, которые во время обучения стали сиротами, смогут получить бесплатную юридическую помощь.
