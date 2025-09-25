https://ria.ru/20250925/babushkina-2044318417.html

Бабушкина: свыше 120 домов дополнительно подключат к газу на Среднем Урале

Бабушкина: свыше 120 домов дополнительно подключат к газу на Среднем Урале - РИА Новости, 25.09.2025

Бабушкина: свыше 120 домов дополнительно подключат к газу на Среднем Урале

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области приняли меры по увеличению темпов газификации на Среднем Урале, благодаря ним в регионе более 120... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T15:49:00+03:00

2025-09-25T15:49:00+03:00

2025-09-25T15:49:00+03:00

свердловская область

свердловская область

людмила бабушкина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011571475_0:156:3070:1883_1920x0_80_0_0_df62e75673b54877ac78a1d19ea88c2b.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области приняли меры по увеличению темпов газификации на Среднем Урале, благодаря ним в регионе более 120 домовладений дополнительно подключат к ресурсу, сообщает пресс-служба регпарламента. Речь идет о поправках в закон "Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций". Согласно изменениям, от налога освободят недвижимое имущество, создаваемое в рамках реализации региональной программы газификации. В частности, речь идет об объектах, которые будут поставлены на баланс в 2026 году. Также проект закона предусматривает возможность одновременного применения уже действующих льгот по объектам, введенным в 2022-2024 годах. "Мы усиливаем возможности по обеспечению газом жителей области. Это позволит дополнительно подключить к газораспределительным сетям свыше 120 тысяч домовладений", – отметила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба Заксобрания. Помимо этого, на заседании парламентарии внесли поправки в региональный закон "О бесплатной юридической помощи в Свердловской области". Так, школьники и студенты в возрасте от 18 до 23 лет, которые во время обучения стали сиротами, смогут получить бесплатную юридическую помощь.

https://ria.ru/20250925/babushkina-2044296537.html

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

свердловская область, людмила бабушкина