Бабушкина: поправки в закон Свердловской области помогут защитить жителей

25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Поправки в региональный закон "О бесплатной юридической помощи в Свердловской области" стали шагом к большей защищенности жителей, сообщила глава Законодательного Собрания региона Людмила Бабушкина. Так, школьники и студенты в возрасте от 18 до 23 лет, которые во время обучения стали сиротами, смогут получить бесплатную юридическую помощь. Депутаты облпарламента утвердили поправки в закон на заседании в четверг. "Расширение категорий граждан, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь, стало еще одним шагом в работе властей по обеспечению защищенности жителей области. Важно, чтобы люди знали, что в сложной ситуации они могут получить бесплатную юридическую консультацию", – отметила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба Заксобрания. Спикер регпарламента подчеркнула, что в 2024 году бесплатную юридическую помощь получили свыше 2,4 тысячи человек. В первом полугодии 2025 года за ней обратились порядка 1,5 тысячи жителей региона. "Сейчас это право появилось у одной из самых незащищенных категорий – школьников и студентов до 23 лет, которые в период обучения лишились единственного или обоих родителей", – сказала Бабушкина.

