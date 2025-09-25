Рейтинг@Mail.ru
25.09.2025
Свердловская область
 
14:44 25.09.2025
Бабушкина: поправки в закон Свердловской области помогут защитить жителей
Бабушкина: поправки в закон Свердловской области помогут защитить жителей - РИА Новости, 25.09.2025
Бабушкина: поправки в закон Свердловской области помогут защитить жителей
Поправки в региональный закон "О бесплатной юридической помощи в Свердловской области" стали шагом к большей защищенности жителей, сообщила глава... РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Поправки в региональный закон "О бесплатной юридической помощи в Свердловской области" стали шагом к большей защищенности жителей, сообщила глава Законодательного Собрания региона Людмила Бабушкина. Так, школьники и студенты в возрасте от 18 до 23 лет, которые во время обучения стали сиротами, смогут получить бесплатную юридическую помощь. Депутаты облпарламента утвердили поправки в закон на заседании в четверг. "Расширение категорий граждан, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь, стало еще одним шагом в работе властей по обеспечению защищенности жителей области. Важно, чтобы люди знали, что в сложной ситуации они могут получить бесплатную юридическую консультацию", – отметила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба Заксобрания. Спикер регпарламента подчеркнула, что в 2024 году бесплатную юридическую помощь получили свыше 2,4 тысячи человек. В первом полугодии 2025 года за ней обратились порядка 1,5 тысячи жителей региона. "Сейчас это право появилось у одной из самых незащищенных категорий – школьников и студентов до 23 лет, которые в период обучения лишились единственного или обоих родителей", – сказала Бабушкина.
свердловская область, людмила бабушкина
Свердловская область , Свердловская область, Людмила Бабушкина
Бабушкина: поправки в закон Свердловской области помогут защитить жителей

Бабушкина: новые поправки в закон Свердловской области помогут в защите жителей

Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина
Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Поправки в региональный закон "О бесплатной юридической помощи в Свердловской области" стали шагом к большей защищенности жителей, сообщила глава Законодательного Собрания региона Людмила Бабушкина.
Так, школьники и студенты в возрасте от 18 до 23 лет, которые во время обучения стали сиротами, смогут получить бесплатную юридическую помощь. Депутаты облпарламента утвердили поправки в закон на заседании в четверг.
"Расширение категорий граждан, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь, стало еще одним шагом в работе властей по обеспечению защищенности жителей области. Важно, чтобы люди знали, что в сложной ситуации они могут получить бесплатную юридическую консультацию", – отметила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба Заксобрания.
Спикер регпарламента подчеркнула, что в 2024 году бесплатную юридическую помощь получили свыше 2,4 тысячи человек. В первом полугодии 2025 года за ней обратились порядка 1,5 тысячи жителей региона.
"Сейчас это право появилось у одной из самых незащищенных категорий – школьников и студентов до 23 лет, которые в период обучения лишились единственного или обоих родителей", – сказала Бабушкина.
