В "Азове"* опубликовали ролик, призывающий женщин служить в нацбате
Подразделение "Азов" продвигает набор женщин в свои ряды
Новобранцы батальона "Азов"*. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Двенадцатая бригада специального назначения "Азов"* опубликовала рекламный ролик, призывающий женщин идти служить в подразделение, выяснил корреспондент РИА Новости.
Подразделение "Азов"* набирает все больше женщин для службы в своих рядах. Это подтверждает недавно опубликованный на официальном аккаунте бригады "Азов"* в Instagram** ролик. В видео фигурируют двое мужчин, один из которых пытается уберечь сына от насильственной мобилизации, а второй рассказывает о дочери, которая будто бы служит в подразделении.
Хакеры RaHDit обнародовали личные данные боевиков обновленного "Азова"*
28 августа 2024, 09:10
Специальное подразделение "Азов"* Национальной гвардии Украины было создано после государственного переворота в 2014 году. В состав "Азова" вошли радикалы, придерживавшиеся расистских и неонацистских взглядов - не только граждане Украины, но и наемники из других стран.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил в Telegram, что на сватовско-кременском направлении в 12-ю бригаду "Азова"* прибыло новобранцы, среди которых были и женщины. Как сообщалось в СМИ, женщины в составе "Азов" исполняют обязанности снайперов, поваров, военных врачей.
Уже в ходе российской специальной военной операции стали известны многочисленные свидетельства преступлений "азовцев": они подозреваются в зверских пытках и убийствах мирных жителей и пленных, использовании мирных жителей многих населенных пунктов в качестве "живого щита".
"Азов"* использовал нацистскую символику. На эмблеме батальона изображен "волчий крюк" - символ, изначально появившийся в гитлеровской Германии. В разных вариациях он присутствовал в символике боевых подразделений, в том числе танковой дивизии СС "Рейх". "Волчий крюк" был символом послевоенной нацистской подпольной боевой организации "Вервольф". Также на эмблеме "Азова"* расположен эзотерический символ солнца, впервые появившийся в Третьем рейхе у оккультистов СС.
* Запрещенная в России террористическая организация.