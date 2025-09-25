Рейтинг@Mail.ru
В "Азове"* опубликовали ролик, призывающий женщин служить в нацбате
03:05 25.09.2025
В "Азове"* опубликовали ролик, призывающий женщин служить в нацбате
В "Азове"* опубликовали ролик, призывающий женщин служить в нацбате
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Двенадцатая бригада специального назначения "Азов"* опубликовала рекламный ролик, призывающий женщин идти служить в подразделение, выяснил корреспондент РИА Новости. Подразделение "Азов"* набирает все больше женщин для службы в своих рядах. Это подтверждает недавно опубликованный на официальном аккаунте бригады "Азов"* в Instagram** ролик. В видео фигурируют двое мужчин, один из которых пытается уберечь сына от насильственной мобилизации, а второй рассказывает о дочери, которая будто бы служит в подразделении. Специальное подразделение "Азов"* Национальной гвардии Украины было создано после государственного переворота в 2014 году. В состав "Азова" вошли радикалы, придерживавшиеся расистских и неонацистских взглядов - не только граждане Украины, но и наемники из других стран. Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил в Telegram, что на сватовско-кременском направлении в 12-ю бригаду "Азова"* прибыло новобранцы, среди которых были и женщины. Как сообщалось в СМИ, женщины в составе "Азов" исполняют обязанности снайперов, поваров, военных врачей. Уже в ходе российской специальной военной операции стали известны многочисленные свидетельства преступлений "азовцев": они подозреваются в зверских пытках и убийствах мирных жителей и пленных, использовании мирных жителей многих населенных пунктов в качестве "живого щита". "Азов"* использовал нацистскую символику. На эмблеме батальона изображен "волчий крюк" - символ, изначально появившийся в гитлеровской Германии. В разных вариациях он присутствовал в символике боевых подразделений, в том числе танковой дивизии СС "Рейх". "Волчий крюк" был символом послевоенной нацистской подпольной боевой организации "Вервольф". Также на эмблеме "Азова"* расположен эзотерический символ солнца, впервые появившийся в Третьем рейхе у оккультистов СС.* Запрещенная в России террористическая организация.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
В "Азове"* опубликовали ролик, призывающий женщин служить в нацбате

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Двенадцатая бригада специального назначения "Азов"* опубликовала рекламный ролик, призывающий женщин идти служить в подразделение, выяснил корреспондент РИА Новости.
Подразделение "Азов"* набирает все больше женщин для службы в своих рядах. Это подтверждает недавно опубликованный на официальном аккаунте бригады "Азов"* в Instagram** ролик. В видео фигурируют двое мужчин, один из которых пытается уберечь сына от насильственной мобилизации, а второй рассказывает о дочери, которая будто бы служит в подразделении.
Специальное подразделение "Азов"* Национальной гвардии Украины было создано после государственного переворота в 2014 году. В состав "Азова" вошли радикалы, придерживавшиеся расистских и неонацистских взглядов - не только граждане Украины, но и наемники из других стран.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил в Telegram, что на сватовско-кременском направлении в 12-ю бригаду "Азова"* прибыло новобранцы, среди которых были и женщины. Как сообщалось в СМИ, женщины в составе "Азов" исполняют обязанности снайперов, поваров, военных врачей.
Уже в ходе российской специальной военной операции стали известны многочисленные свидетельства преступлений "азовцев": они подозреваются в зверских пытках и убийствах мирных жителей и пленных, использовании мирных жителей многих населенных пунктов в качестве "живого щита".
"Азов"* использовал нацистскую символику. На эмблеме батальона изображен "волчий крюк" - символ, изначально появившийся в гитлеровской Германии. В разных вариациях он присутствовал в символике боевых подразделений, в том числе танковой дивизии СС "Рейх". "Волчий крюк" был символом послевоенной нацистской подпольной боевой организации "Вервольф". Также на эмблеме "Азова"* расположен эзотерический символ солнца, впервые появившийся в Третьем рейхе у оккультистов СС.
* Запрещенная в России террористическая организация.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
