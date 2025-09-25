https://ria.ru/20250925/avtovaz-2044310805.html

"АвтоВАЗ" опроверг сообщения о сокращении производства Lada Largus

"АвтоВАЗ" опроверг сообщения о сокращении производства Lada Largus - РИА Новости, 25.09.2025

"АвтоВАЗ" опроверг сообщения о сокращении производства Lada Largus

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" назвал фейком сообщение о якобы двукратном сокращении производственного плана на заводе в Ижевске, где выпускается Lada... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T15:27:00+03:00

2025-09-25T15:27:00+03:00

2025-09-25T15:27:00+03:00

ижевск

автоваз

lada vesta

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/61807/16/618071652_0:100:3201:1901_1920x0_80_0_0_a7062ba80d49dcf4311d9a13a896f822.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" назвал фейком сообщение о якобы двукратном сокращении производственного плана на заводе в Ижевске, где выпускается Lada Largus: ежедневный план производства в октябре там не изменится по сравнению с сентябрем, сообщила пресс-служба автоконцерна. Ранее Telegram-канал Mash написал, что производство Lada Largus на заводе в Ижевске сократили вдвое, а завод перешел на четырехдневку. "Давайте "на берегу" посмотрим на цифры. Ежедневный план выпуска в сентябре там составлял 151 автомобиль, а вот в октябре он вдруг станет … таким же", - говорится в сообщении "АвтоВАЗа". Уточняется, что месячный план производства Largus в октябре на несколько десятков машин больше сентябрьского. В "АвтоВАЗе" также отметили, что сравнение нынешних объемов производства с показателями четырехлетней давности, "да еще с другой моделью, в других рыночных и экономических реалиях", говорит о недостаточной компетентности тех, кто этим занимается.

https://ria.ru/20250620/avtovaz-2024072659.html

ижевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ижевск, автоваз, lada vesta, авто