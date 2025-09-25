"АвтоВАЗ" опроверг сообщения о сокращении производства Lada Largus

Рейтинг@Mail.ru
15:27 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" назвал фейком сообщение о якобы двукратном сокращении производственного плана на заводе в Ижевске, где выпускается Lada Largus: ежедневный план производства в октябре там не изменится по сравнению с сентябрем, сообщила пресс-служба автоконцерна. Ранее Telegram-канал Mash написал, что производство Lada Largus на заводе в Ижевске сократили вдвое, а завод перешел на четырехдневку. "Давайте "на берегу" посмотрим на цифры. Ежедневный план выпуска в сентябре там составлял 151 автомобиль, а вот в октябре он вдруг станет … таким же", - говорится в сообщении "АвтоВАЗа". Уточняется, что месячный план производства Largus в октябре на несколько десятков машин больше сентябрьского. В "АвтоВАЗе" также отметили, что сравнение нынешних объемов производства с показателями четырехлетней давности, "да еще с другой моделью, в других рыночных и экономических реалиях", говорит о недостаточной компетентности тех, кто этим занимается.
ижевск, автоваз, lada vesta, авто
Ижевск, АвтоВАЗ, Lada Vesta, Авто
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" назвал фейком сообщение о якобы двукратном сокращении производственного плана на заводе в Ижевске, где выпускается Lada Largus: ежедневный план производства в октябре там не изменится по сравнению с сентябрем, сообщила пресс-служба автоконцерна.
Ранее Telegram-канал Mash написал, что производство Lada Largus на заводе в Ижевске сократили вдвое, а завод перешел на четырехдневку.
«
"Давайте "на берегу" посмотрим на цифры. Ежедневный план выпуска в сентябре там составлял 151 автомобиль, а вот в октябре он вдруг станет … таким же", - говорится в сообщении "АвтоВАЗа".
Уточняется, что месячный план производства Largus в октябре на несколько десятков машин больше сентябрьского.
В "АвтоВАЗе" также отметили, что сравнение нынешних объемов производства с показателями четырехлетней давности, "да еще с другой моделью, в других рыночных и экономических реалиях", говорит о недостаточной компетентности тех, кто этим занимается.
ИжевскАвтоВАЗLada VestaАвто
 
 
