Рейтинг@Mail.ru
Австрия выдвигает свою кандидатуру на пост непостоянного члена Совбеза ООН - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:25 25.09.2025 (обновлено: 01:26 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/avstrija-2044168144.html
Австрия выдвигает свою кандидатуру на пост непостоянного члена Совбеза ООН
Австрия выдвигает свою кандидатуру на пост непостоянного члена Совбеза ООН - РИА Новости, 25.09.2025
Австрия выдвигает свою кандидатуру на пост непостоянного члена Совбеза ООН
Австрия выдвигает свою кандидатуру на место непостоянного члена Совбеза ООН на 2027-2028 годы, заявил канцлер республики Кристиан Штокер в своем аккаунте в... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T01:25:00+03:00
2025-09-25T01:26:00+03:00
в мире
австрия
нью-йорк (город)
сша
оон
генеральная ассамблея оон
совет безопасности оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/68319/63/683196323_0:1028:1601:1928_1920x0_80_0_0_0dc5c6af2c0f89bb8d994643d521b682.jpg
ВЕНА, 25 сен - РИА Новости. Австрия выдвигает свою кандидатуру на место непостоянного члена Совбеза ООН на 2027-2028 годы, заявил канцлер республики Кристиан Штокер в своем аккаунте в соцсети Х. Он указал, что дискуссии на Генассамблее ООН в Нью-Йорке подходят к концу. По словам канцлера, многосторонность сегодня означает больше, чем просто обмен мнениями с единомышленниками - она требует диалога, в том числе с теми, кто представляет иные перспективы, интересы и нарративы. "Только так возникает доверие. Только так можно решить глобальные вызовы. Международное сотрудничество и встречи, подобные тем, что проходят в Нью-Йорке, являются для этого незаменимыми. Исходя из этого убеждения, Австрия выдвигает свою кандидатуру на место непостоянного члена Совета безопасности ООН на 2027-2028 годы", - написал канцлер. Штокер добавил, что Австрия, "как солидарный и надежный партнер", готова взять на себя эту ответственность. Ранее республика четыре раза избиралась непостоянным членом Совета безопасности ООН. В Совете Безопасности всего 15 членов: пять постоянных (США, Россия, Китай, Франция, Великобритания) - у них есть право вето, и 10 непостоянных - они избираются Генеральной ассамблеей ООН на два года, без права вето.
https://ria.ru/20250924/stubby-2044153674.html
https://ria.ru/20250923/tokaev-2043859365.html
австрия
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/68319/63/683196323_0:800:1601:2000_1920x0_80_0_0_06469f52f11993aa198cd5fda8ee5b9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австрия, нью-йорк (город), сша, оон, генеральная ассамблея оон, совет безопасности оон
В мире, Австрия, Нью-Йорк (город), США, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Совет Безопасности ООН
Австрия выдвигает свою кандидатуру на пост непостоянного члена Совбеза ООН

Австрия хочет занять место непостоянного члена Совбеза ООН на 2027-2028 годы

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание ООН
Здание ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Здание ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 25 сен - РИА Новости. Австрия выдвигает свою кандидатуру на место непостоянного члена Совбеза ООН на 2027-2028 годы, заявил канцлер республики Кристиан Штокер в своем аккаунте в соцсети Х.
Он указал, что дискуссии на Генассамблее ООН в Нью-Йорке подходят к концу. По словам канцлера, многосторонность сегодня означает больше, чем просто обмен мнениями с единомышленниками - она требует диалога, в том числе с теми, кто представляет иные перспективы, интересы и нарративы.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Стубб призвал увеличить число постоянных членов СБ ООН
Вчера, 22:32
"Только так возникает доверие. Только так можно решить глобальные вызовы. Международное сотрудничество и встречи, подобные тем, что проходят в Нью-Йорке, являются для этого незаменимыми. Исходя из этого убеждения, Австрия выдвигает свою кандидатуру на место непостоянного члена Совета безопасности ООН на 2027-2028 годы", - написал канцлер.
Штокер добавил, что Австрия, "как солидарный и надежный партнер", готова взять на себя эту ответственность.
Ранее республика четыре раза избиралась непостоянным членом Совета безопасности ООН.
В Совете Безопасности всего 15 членов: пять постоянных (США, Россия, Китай, Франция, Великобритания) - у них есть право вето, и 10 непостоянных - они избираются Генеральной ассамблеей ООН на два года, без права вето.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Токаев призвал к реформе СБ ООН
23 сентября, 22:10
 
В миреАвстрияНью-Йорк (город)СШАООНГенеральная Ассамблея ООНСовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала