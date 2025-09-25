https://ria.ru/20250925/avstrija-2044168144.html

Австрия выдвигает свою кандидатуру на пост непостоянного члена Совбеза ООН

ВЕНА, 25 сен - РИА Новости. Австрия выдвигает свою кандидатуру на место непостоянного члена Совбеза ООН на 2027-2028 годы, заявил канцлер республики Кристиан Штокер в своем аккаунте в соцсети Х. Он указал, что дискуссии на Генассамблее ООН в Нью-Йорке подходят к концу. По словам канцлера, многосторонность сегодня означает больше, чем просто обмен мнениями с единомышленниками - она требует диалога, в том числе с теми, кто представляет иные перспективы, интересы и нарративы. "Только так возникает доверие. Только так можно решить глобальные вызовы. Международное сотрудничество и встречи, подобные тем, что проходят в Нью-Йорке, являются для этого незаменимыми. Исходя из этого убеждения, Австрия выдвигает свою кандидатуру на место непостоянного члена Совета безопасности ООН на 2027-2028 годы", - написал канцлер. Штокер добавил, что Австрия, "как солидарный и надежный партнер", готова взять на себя эту ответственность. Ранее республика четыре раза избиралась непостоянным членом Совета безопасности ООН. В Совете Безопасности всего 15 членов: пять постоянных (США, Россия, Китай, Франция, Великобритания) - у них есть право вето, и 10 непостоянных - они избираются Генеральной ассамблеей ООН на два года, без права вето.

