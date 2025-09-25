https://ria.ru/20250925/avstrija-2044168144.html
Австрия выдвигает свою кандидатуру на пост непостоянного члена Совбеза ООН
Австрия выдвигает свою кандидатуру на пост непостоянного члена Совбеза ООН - РИА Новости, 25.09.2025
Австрия выдвигает свою кандидатуру на пост непостоянного члена Совбеза ООН
Австрия выдвигает свою кандидатуру на место непостоянного члена Совбеза ООН на 2027-2028 годы, заявил канцлер республики Кристиан Штокер в своем аккаунте в... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T01:25:00+03:00
2025-09-25T01:25:00+03:00
2025-09-25T01:26:00+03:00
в мире
австрия
нью-йорк (город)
сша
оон
генеральная ассамблея оон
совет безопасности оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/68319/63/683196323_0:1028:1601:1928_1920x0_80_0_0_0dc5c6af2c0f89bb8d994643d521b682.jpg
ВЕНА, 25 сен - РИА Новости. Австрия выдвигает свою кандидатуру на место непостоянного члена Совбеза ООН на 2027-2028 годы, заявил канцлер республики Кристиан Штокер в своем аккаунте в соцсети Х. Он указал, что дискуссии на Генассамблее ООН в Нью-Йорке подходят к концу. По словам канцлера, многосторонность сегодня означает больше, чем просто обмен мнениями с единомышленниками - она требует диалога, в том числе с теми, кто представляет иные перспективы, интересы и нарративы. "Только так возникает доверие. Только так можно решить глобальные вызовы. Международное сотрудничество и встречи, подобные тем, что проходят в Нью-Йорке, являются для этого незаменимыми. Исходя из этого убеждения, Австрия выдвигает свою кандидатуру на место непостоянного члена Совета безопасности ООН на 2027-2028 годы", - написал канцлер. Штокер добавил, что Австрия, "как солидарный и надежный партнер", готова взять на себя эту ответственность. Ранее республика четыре раза избиралась непостоянным членом Совета безопасности ООН. В Совете Безопасности всего 15 членов: пять постоянных (США, Россия, Китай, Франция, Великобритания) - у них есть право вето, и 10 непостоянных - они избираются Генеральной ассамблеей ООН на два года, без права вето.
https://ria.ru/20250924/stubby-2044153674.html
https://ria.ru/20250923/tokaev-2043859365.html
австрия
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/68319/63/683196323_0:800:1601:2000_1920x0_80_0_0_06469f52f11993aa198cd5fda8ee5b9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, нью-йорк (город), сша, оон, генеральная ассамблея оон, совет безопасности оон
В мире, Австрия, Нью-Йорк (город), США, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Совет Безопасности ООН
Австрия выдвигает свою кандидатуру на пост непостоянного члена Совбеза ООН
Австрия хочет занять место непостоянного члена Совбеза ООН на 2027-2028 годы