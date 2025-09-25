Рейтинг@Mail.ru
Артамонов: бюджет Липецкой области увеличится на 547 миллионов рублей
Липецкая область
 
15:02 25.09.2025
Артамонов: бюджет Липецкой области увеличится на 547 миллионов рублей
ЛИПЕЦК, 25 сен — РИА Новости. До конца года доходная часть бюджета Липецкой области увеличится на 547 миллионов рублей, большая часть из которых будет направлена на реализацию социально значимых мероприятий, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. На реализацию социальной статьи расходов областного бюджета будет направлено 500 миллионов рублей — это налоговые и неналоговые доходы, а также дополнительные средства, полученные за счет перераспределения ранее утвержденных расходов, уточнил губернатор. По словам Артамонова, 150 миллионов рублей из этих денег планируется выделить на предоставление бесплатных лекарств больным редкими заболеваниями, 100 миллионов власти направят на нужды муниципалитетов, 78 миллионов рублей — на региональную доплату к пенсии по потере кормильца членам семей бойцов, 600 миллионов — на обеспечение региональными выплатами военнослужащих специальной военной операции. Также Артамонов отметил, что с 1 октября на 4,5% увеличится заработная плата работников бюджетной сферы, не попадающих под действие указов президента России Владимира Путина от 2012 года. На эти цели из областного бюджета дополнительно направят свыше 161 миллиона рублей. Безвозмездные поступления из федерального бюджета в общей сумме составят 47 миллионов рублей. Благодаря господдержке в области реализуют проекты по созданию объектов туристской инфраструктуры и строительство модульных быстровозводимых домиков для туристов. "Поступившие федеральные средства направим на развитие туризма. Планируем создать два автокемпинга — в Елецком районе и Липецке, улучшить туристическую навигацию в Задонске, сделать пешеходную зону в Ельце, построить модульное кафе со спортплощадкой в областном центре", — поделился планами губернатор Артамонов в своем официальном телеграм-канале. В заключение он добавил, что в 2025 году объем областного бюджета по доходам составит более 106 миллиардов рублей, по расходам — свыше 135 миллиардов. Дефицит бюджета уменьшится на 159 миллионов рублей и составит почти 29 миллиардов рублей.
Артамонов: бюджет Липецкой области увеличится на 547 миллионов рублей

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
ЛИПЕЦК, 25 сен — РИА Новости. До конца года доходная часть бюджета Липецкой области увеличится на 547 миллионов рублей, большая часть из которых будет направлена на реализацию социально значимых мероприятий, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
На реализацию социальной статьи расходов областного бюджета будет направлено 500 миллионов рублей — это налоговые и неналоговые доходы, а также дополнительные средства, полученные за счет перераспределения ранее утвержденных расходов, уточнил губернатор.
По словам Артамонова, 150 миллионов рублей из этих денег планируется выделить на предоставление бесплатных лекарств больным редкими заболеваниями, 100 миллионов власти направят на нужды муниципалитетов, 78 миллионов рублей — на региональную доплату к пенсии по потере кормильца членам семей бойцов, 600 миллионов — на обеспечение региональными выплатами военнослужащих специальной военной операции.
Также Артамонов отметил, что с 1 октября на 4,5% увеличится заработная плата работников бюджетной сферы, не попадающих под действие указов президента России Владимира Путина от 2012 года. На эти цели из областного бюджета дополнительно направят свыше 161 миллиона рублей.
Безвозмездные поступления из федерального бюджета в общей сумме составят 47 миллионов рублей. Благодаря господдержке в области реализуют проекты по созданию объектов туристской инфраструктуры и строительство модульных быстровозводимых домиков для туристов.
"Поступившие федеральные средства направим на развитие туризма. Планируем создать два автокемпинга — в Елецком районе и Липецке, улучшить туристическую навигацию в Задонске, сделать пешеходную зону в Ельце, построить модульное кафе со спортплощадкой в областном центре", — поделился планами губернатор Артамонов в своем официальном телеграм-канале.
В заключение он добавил, что в 2025 году объем областного бюджета по доходам составит более 106 миллиардов рублей, по расходам — свыше 135 миллиардов. Дефицит бюджета уменьшится на 159 миллионов рублей и составит почти 29 миллиардов рублей.
