13:05 25.09.2025
Алиханов анонсировал открытие в России дилерского центра Li Xiang
Алиханов анонсировал открытие в России дилерского центра Li Xiang

Алиханов: Li Xiang планирует открыть дилерский центр в России до конца года

© Getty Images / VCGАвтомобиль Li Xiang
Автомобиль Li Xiang - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Getty Images / VCG
Автомобиль Li Xiang. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Китайский автопроизводитель Li Xiang намерен до конца года открыть в России дилерский центр, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.
"Мы с ними обсуждали, они дилера планировали открывать уже этой осенью. Поэтому я думаю, что, наверное, до конца года вот эти процедуры все должны пройти", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Li Auto — китайским производитель гибридных автомобилей и электромобилей. В России уже представлено три модели этого бренда: пятиместный семейный автомобиль Li L6, флагманский пятиместный Li L7 и флагманский шестиместный Li L9.

В августе Алиханов посетил производственную площадку Li Auto в Китае и протестировал там новую модель электрического минивэна Lixiang Mega. В Минпромторге тогда отметили, что этот автомобиль готовят к выходу на российский рынок.
В марте компания Sinomach Auto сообщила, что собирается начать официальные продажи машин Li Auto в России в четвертом квартале. Прежде всего предполагалось заняться сертификацией моделей Lixiang L6, L7 и L9.
По данным аналитического агентства "Автостат", с 2022 по февраль 2025 года в России неофициально продали 29,6 тысячи автомобилей Li Auto.
