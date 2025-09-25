https://ria.ru/20250925/alikhanov-2044271939.html

Алиханов анонсировал открытие в России дилерского центра Li Xiang

Алиханов анонсировал открытие в России дилерского центра Li Xiang

Китайский автопроизводитель Li Xiang намерен до конца года открыть в России дилерский центр, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Китайский автопроизводитель Li Xiang намерен до конца года открыть в России дилерский центр, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. "Мы с ними обсуждали, они дилера планировали открывать уже этой осенью. Поэтому я думаю, что, наверное, до конца года вот эти процедуры все должны пройти", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".В августе Алиханов посетил производственную площадку Li Auto в Китае и протестировал там новую модель электрического минивэна Lixiang Mega. В Минпромторге тогда отметили, что этот автомобиль готовят к выходу на российский рынок.В марте компания Sinomach Auto сообщила, что собирается начать официальные продажи машин Li Auto в России в четвертом квартале. Прежде всего предполагалось заняться сертификацией моделей Lixiang L6, L7 и L9. По данным аналитического агентства "Автостат", с 2022 по февраль 2025 года в России неофициально продали 29,6 тысячи автомобилей Li Auto.

