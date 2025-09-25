https://ria.ru/20250925/aksenov-2044221125.html

Аксенов прокомментировал ситуацию с перебоями с топливом в Крыму

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Крыму принимаются все меры из-за перебоев с бензином, заявил глава республики Сергей Аксенов."В течение двух дней планируется обеспечить автозаправочные станции необходимым объемом бензина марки АИ-95. В течение двух недель будет решен вопрос по наличию бензина марки АИ-92", — написал он в Telegram-канале.По словам Аксенова, проблема возникла из-за снижения объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах.Глава Крыма отметил, что находится в прямом контакте с федеральными службами, и попросил жителей набраться терпения.В Крыму в августе и сентябре наблюдается дефицит бензина на АЗС. Причиной в региональном Министерстве топлива и энергетики называли трудности с доставкой светлых нефтепродуктов на полуостров через Керченский пролив. Кроме того, в последнюю неделю сентября бензин подорожал — стоимость литра АИ-95 варьируется в пределах от 72,69 до 73,99 рубля.Как отмечал Аксенов, ситуация с топливом и его стоимостью может исправиться после вхождения в Крым вертикально-интегрированных нефтяных и нефтеперерабатывающих компаний.

