Жители Украины назвали разговор Зеленского с Трампом унижением
02:18 24.09.2025 (обновлено: 03:34 24.09.2025)
Жители Украины назвали разговор Зеленского с Трампом унижением
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Жители Украины считают унижением перед всем миром для Владимира Зеленского скандальный разговор в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом, рассказала РИА Новости жительница Киевской области. "Что касается Овального кабинета, изменилось ли моё отношение. Ну мне кажется, что вся страна увидела, что, извините за моё мнение, может кто-то так не считает... но это полное фиаско. Зеленского унизили на глазах у всего мира",- сказала собеседница агентства. По её мнению эта ситуация показала, что стране нужен другой "новый и сильный" лидер. "После такого... Ну не лидер он государства суверенного, ну вот так, извините, но моё мнение такое. Я согласна со словами тех, кто также (говорит, что — ред.) нам нужен новый, сильный, ну, наверное, другой лидер, но, наверняка не такой", - сказала собеседница агентства. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Глава киевского режима раскритиковал слова вице-президента о том, что путь к миру на Украине - дипломатия. Вэнс, в свою очередь, назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение тогда не было подписано.
Жители Украины назвали разговор Зеленского с Трампом унижением

Жители Украины считают, что Зеленского унизили на глазах у всего мира

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Жители Украины считают унижением перед всем миром для Владимира Зеленского скандальный разговор в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом, рассказала РИА Новости жительница Киевской области.
"Что касается Овального кабинета, изменилось ли моё отношение. Ну мне кажется, что вся страна увидела, что, извините за моё мнение, может кто-то так не считает... но это полное фиаско. Зеленского унизили на глазах у всего мира",- сказала собеседница агентства.
По её мнению эта ситуация показала, что стране нужен другой "новый и сильный" лидер.
"После такого... Ну не лидер он государства суверенного, ну вот так, извините, но моё мнение такое. Я согласна со словами тех, кто также (говорит, что — ред.) нам нужен новый, сильный, ну, наверное, другой лидер, но, наверняка не такой", - сказала собеседница агентства.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Глава киевского режима раскритиковал слова вице-президента о том, что путь к миру на Украине - дипломатия. Вэнс, в свою очередь, назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение тогда не было подписано.
