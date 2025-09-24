Рейтинг@Mail.ru
Княжевская: в Новой Москве появится комплекс ГБУ "Жилищник" - РИА Новости, 24.09.2025
10:10 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/zhilischnik-2043823652.html
Княжевская: в Новой Москве появится комплекс ГБУ "Жилищник"
Княжевская: в Новой Москве появится комплекс ГБУ "Жилищник" - РИА Новости, 24.09.2025
Княжевская: в Новой Москве появится комплекс ГБУ "Жилищник"
Москомархитектура внесла изменения в правила землепользования и застройки для территории в Троицком районе в Новой Москве для размещения мастерского участка ГБУ РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T10:10:00+03:00
2025-09-24T10:10:00+03:00
юлиана княжевская
москомархитектура
москва
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Москомархитектура внесла изменения в правила землепользования и застройки для территории в Троицком районе в Новой Москве для размещения мастерского участка ГБУ "Жилищник района Троицк" общей площадью до 24 тысячи квадратных метров, сообщила глава ведомства Юлиана Княжевская."На земельном участке площадью 2,37 гектара планируют возведение комплекса, предназначенного для нужд государственного бюджетного учреждения "Жилищник". В его состав войдут административное здание, которое станет центром управления и координации всех производственных процессов, складские помещения, а также стоянка для специализированной техники и автомобилей. Предельная площадь строений составит 24 тысячи квадратных метров", – приводит ее слова пресс-служба Москомархитектуры.Как уточняется в сообщении, комплекс ГБУ "Жилищник" появится на Индустриальной улице.
москва
юлиана княжевская, москомархитектура, москва
Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Москва
Княжевская: в Новой Москве появится комплекс ГБУ "Жилищник"

Княжевская: в Троицком районе в Новой Москве появится комплекс ГБУ "Жилищник"

© Фото предоставлено МоскомархитектуройПредседатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Фото предоставлено Москомархитектурой
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Москомархитектура внесла изменения в правила землепользования и застройки для территории в Троицком районе в Новой Москве для размещения мастерского участка ГБУ "Жилищник района Троицк" общей площадью до 24 тысячи квадратных метров, сообщила глава ведомства Юлиана Княжевская.
"На земельном участке площадью 2,37 гектара планируют возведение комплекса, предназначенного для нужд государственного бюджетного учреждения "Жилищник". В его состав войдут административное здание, которое станет центром управления и координации всех производственных процессов, складские помещения, а также стоянка для специализированной техники и автомобилей. Предельная площадь строений составит 24 тысячи квадратных метров", – приводит ее слова пресс-служба Москомархитектуры.
Как уточняется в сообщении, комплекс ГБУ "Жилищник" появится на Индустриальной улице.
Юлиана КняжевскаяМоскомархитектураМосква
 
 
