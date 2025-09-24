https://ria.ru/20250924/zhilischnik-2043823652.html

Княжевская: в Новой Москве появится комплекс ГБУ "Жилищник"

Княжевская: в Новой Москве появится комплекс ГБУ "Жилищник" - РИА Новости, 24.09.2025

Княжевская: в Новой Москве появится комплекс ГБУ "Жилищник"

Москомархитектура внесла изменения в правила землепользования и застройки для территории в Троицком районе в Новой Москве для размещения мастерского участка ГБУ

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Москомархитектура внесла изменения в правила землепользования и застройки для территории в Троицком районе в Новой Москве для размещения мастерского участка ГБУ "Жилищник района Троицк" общей площадью до 24 тысячи квадратных метров, сообщила глава ведомства Юлиана Княжевская."На земельном участке площадью 2,37 гектара планируют возведение комплекса, предназначенного для нужд государственного бюджетного учреждения "Жилищник". В его состав войдут административное здание, которое станет центром управления и координации всех производственных процессов, складские помещения, а также стоянка для специализированной техники и автомобилей. Предельная площадь строений составит 24 тысячи квадратных метров", – приводит ее слова пресс-служба Москомархитектуры.Как уточняется в сообщении, комплекс ГБУ "Жилищник" появится на Индустриальной улице.

москва

2025

Новости

