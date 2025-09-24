https://ria.ru/20250924/zhilischnik-2043823652.html
Княжевская: в Новой Москве появится комплекс ГБУ "Жилищник"
Княжевская: в Новой Москве появится комплекс ГБУ "Жилищник" - РИА Новости, 24.09.2025
Княжевская: в Новой Москве появится комплекс ГБУ "Жилищник"
Москомархитектура внесла изменения в правила землепользования и застройки для территории в Троицком районе в Новой Москве для размещения мастерского участка ГБУ РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T10:10:00+03:00
2025-09-24T10:10:00+03:00
2025-09-24T10:10:00+03:00
юлиана княжевская
москомархитектура
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014421351_0:96:1600:996_1920x0_80_0_0_37780750f444bbd6fb59ffcaab65696b.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Москомархитектура внесла изменения в правила землепользования и застройки для территории в Троицком районе в Новой Москве для размещения мастерского участка ГБУ "Жилищник района Троицк" общей площадью до 24 тысячи квадратных метров, сообщила глава ведомства Юлиана Княжевская."На земельном участке площадью 2,37 гектара планируют возведение комплекса, предназначенного для нужд государственного бюджетного учреждения "Жилищник". В его состав войдут административное здание, которое станет центром управления и координации всех производственных процессов, складские помещения, а также стоянка для специализированной техники и автомобилей. Предельная площадь строений составит 24 тысячи квадратных метров", – приводит ее слова пресс-служба Москомархитектуры.Как уточняется в сообщении, комплекс ГБУ "Жилищник" появится на Индустриальной улице.
https://ria.ru/20250923/knyazhevskaya-2043585258.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014421351_179:0:1600:1066_1920x0_80_0_0_34cc3163d99a3257413a8ab386ea74c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлиана княжевская, москомархитектура, москва
Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Москва
Княжевская: в Новой Москве появится комплекс ГБУ "Жилищник"
Княжевская: в Троицком районе в Новой Москве появится комплекс ГБУ "Жилищник"
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Москомархитектура внесла изменения в правила землепользования и застройки для территории в Троицком районе в Новой Москве для размещения мастерского участка ГБУ "Жилищник района Троицк" общей площадью до 24 тысячи квадратных метров, сообщила глава ведомства Юлиана Княжевская.
"На земельном участке площадью 2,37 гектара планируют возведение комплекса, предназначенного для нужд государственного бюджетного учреждения "Жилищник". В его состав войдут административное здание, которое станет центром управления и координации всех производственных процессов, складские помещения, а также стоянка для специализированной техники и автомобилей. Предельная площадь строений составит 24 тысячи квадратных метров", – приводит ее слова пресс-служба Москомархитектуры.
Как уточняется в сообщении, комплекс ГБУ "Жилищник" появится на Индустриальной улице.