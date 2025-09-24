Рейтинг@Mail.ru
Военные приготовления НАТО остаются угрозой России, заявила Жданова - РИА Новости, 24.09.2025
14:58 24.09.2025
Военные приготовления НАТО остаются угрозой России, заявила Жданова
Военные приготовления НАТО остаются угрозой России, заявила Жданова - РИА Новости, 24.09.2025
Военные приготовления НАТО остаются угрозой России, заявила Жданова
Провокационные военные приготовления НАТО остаются прямой угрозой России и существенно повышают риски возникновения взрывоопасной ситуации, заявила глава... РИА Новости, 24.09.2025
россия
вена
юлия жданова
нато
обсе
ВЕНА, 24 сен - РИА Новости. Провокационные военные приготовления НАТО остаются прямой угрозой России и существенно повышают риски возникновения взрывоопасной ситуации, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Провокационные военные приготовления НАТО остаются прямой угрозой России и существенно повышают риски возникновения взрывоопасной ситуации. Ответственно заявляем, что предотвращение дальнейшей эскалации зависит, прежде всего, от готовности стран альянса воздерживаться от новых авантюр", - сказала глава делегации РФ в среду на 96-м совместном специальном пленарном заседании форума по сотрудничеству в области безопасности и Постоянного совета ОБСЕ.
россия
вена
россия, вена, юлия жданова, нато, обсе
Россия, Вена, Юлия Жданова, НАТО, ОБСЕ
Военные приготовления НАТО остаются угрозой России, заявила Жданова

Жданова назвала военные приготовления стран НАТО прямой угрозой России

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
ВЕНА, 24 сен - РИА Новости. Провокационные военные приготовления НАТО остаются прямой угрозой России и существенно повышают риски возникновения взрывоопасной ситуации, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Провокационные военные приготовления НАТО остаются прямой угрозой России и существенно повышают риски возникновения взрывоопасной ситуации. Ответственно заявляем, что предотвращение дальнейшей эскалации зависит, прежде всего, от готовности стран альянса воздерживаться от новых авантюр", - сказала глава делегации РФ в среду на 96-м совместном специальном пленарном заседании форума по сотрудничеству в области безопасности и Постоянного совета ОБСЕ.
СМИ: приказ о поднятии в воздух самолетов НАТО в Эстонии пришел из Германии
Россия Вена Юлия Жданова НАТО ОБСЕ
 
 
