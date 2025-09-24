https://ria.ru/20250924/zhdanova-2044033222.html
Военные приготовления НАТО остаются угрозой России, заявила Жданова
россия
ВЕНА, 24 сен - РИА Новости. Провокационные военные приготовления НАТО остаются прямой угрозой России и существенно повышают риски возникновения взрывоопасной ситуации, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Провокационные военные приготовления НАТО остаются прямой угрозой России и существенно повышают риски возникновения взрывоопасной ситуации. Ответственно заявляем, что предотвращение дальнейшей эскалации зависит, прежде всего, от готовности стран альянса воздерживаться от новых авантюр", - сказала глава делегации РФ в среду на 96-м совместном специальном пленарном заседании форума по сотрудничеству в области безопасности и Постоянного совета ОБСЕ.
