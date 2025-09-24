https://ria.ru/20250924/zhdanova-2044033222.html

Военные приготовления НАТО остаются угрозой России, заявила Жданова

Военные приготовления НАТО остаются угрозой России, заявила Жданова - РИА Новости, 24.09.2025

Военные приготовления НАТО остаются угрозой России, заявила Жданова

Провокационные военные приготовления НАТО остаются прямой угрозой России и существенно повышают риски возникновения взрывоопасной ситуации, заявила глава... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T14:58:00+03:00

2025-09-24T14:58:00+03:00

2025-09-24T14:58:00+03:00

россия

вена

юлия жданова

нато

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5555d8980042b0eeafc5a057e6cc44f0.jpg

ВЕНА, 24 сен - РИА Новости. Провокационные военные приготовления НАТО остаются прямой угрозой России и существенно повышают риски возникновения взрывоопасной ситуации, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Провокационные военные приготовления НАТО остаются прямой угрозой России и существенно повышают риски возникновения взрывоопасной ситуации. Ответственно заявляем, что предотвращение дальнейшей эскалации зависит, прежде всего, от готовности стран альянса воздерживаться от новых авантюр", - сказала глава делегации РФ в среду на 96-м совместном специальном пленарном заседании форума по сотрудничеству в области безопасности и Постоянного совета ОБСЕ.

https://ria.ru/20250924/nato-2043966685.html

россия

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вена, юлия жданова, нато, обсе